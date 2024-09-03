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Dünyaca ünlü süpermodel Elle Macpherson, kanserle mücadele ettiğini açıkladı

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Avustralyalı süpermodel Elle Macpherson, yedi yıl önceki gizli kanser mücadelesini açıkladı. 60 yaşındaki model, 32 doktorun tavsiyesine rağmen kemoterapiyi reddedip alternatif tedavileri seçti. Ailesi ve çevresi bu kararı farklı karşıladı. Elle şu anda 'klinik remisyon' durumunda olduğunu, ancak bunu 'tam sağlık' olarak tanımlamayı tercih ettiğini belirtiyor.

Ünlü süpermodel Elle Macpherson, yedi yıl önce yaşadığı gizli kanser mücadelesini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. 60 yaşındaki Avustralyalı model, 32 doktorun tavsiyesine rağmen kemoterapiyi reddettiğini açıkladı.

Yakında çıkacak olan "Hayat, Dersler ve Kendine Güvenmeyi Öğrenmek" adlı anı kitabında Elle, meme kanseri teşhisinin kendisini şoke ettiğini ve kafasını karıştırdığını anlatıyor. Bir lumpektomi (meme dokusunun bir kısmını alma) operasyonundan sonra, HER2 pozitif östrojen reseptörlü intraduktal karsinom teşhisi kondu.

Doktorları Elle'ye kapsamlı bir tedavi planı önerdi: mastektomi, radyasyon, kemoterapi, hormon tedavisi ve göğüs rekonstrüksiyonu. Ancak Elle, geleneksel tıbbi tedavileri reddetmeyi tercih etti.

Elle, Women's Weekly dergisine verdiği röportajda, Miami'de bir plajda dua edip meditasyon yaptıktan sonra farmasötik tedavileri reddetme kararı aldığını söyledi. Ardından, Arizona'nın Phoenix şehrinde sekiz ay boyunca alternatif tıp uzmanlarıyla çalışarak "holistik" bir tedavi sürecine girdi.

Ünlü model, standart tıbbi tavsiyeyi reddetmenin hayatındaki en zor karar olduğunu, ancak içgüdülerini dinlemenin kendisi için daha önemli olduğunu belirtti. Elle şu anda "klinik remisyon" durumunda olduğunu, ancak bunu "tam sağlık" olarak tanımlamayı tercih ettiğini söylüyor.

Elle'nin kararı, ailesi ve çevresi tarafından farklı şekillerde karşılandı. Küçük oğlu Cy onu desteklerken, büyük oğlu Flynn ve eski partneri Arpad Busson bu karardan rahatsız olduklarını belirttiler.

Dünyaca ünlü süpermodel Elle Macpherson, kanserle mücadele ettiğini açıkladı

Dünyaca ünlü süpermodel Elle Macpherson, kanserle mücadele ettiğini açıkladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Elle Macpherson Magazin Sağlık Yaşam Moda

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