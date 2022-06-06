Dünyaca ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor - Haberler

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Dünyaca ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Dünyaca ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor

KOCAELİ (İHA) – 'Bilionera' isimli şarkısıyla 170 milyon izlenmeyi gören, Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, hayranları ile Türkiye'de buluşacak.

KOCAELİ (İHA) – 'Bilionera' isimli şarkısıyla 170 milyon izlenmeyi gören, Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, hayranları ile Türkiye'de buluşacak. Otilia sosyal medya hesabından da hayranları için Türkçe mesaj yayımladı.

Şarkıları milyonlar dinlenen, dünyanın her ülkesinde konserler veren ve Türkiye'de hayranları bulunan Rumen sanatçı Otilia, ünlü mekanlardan Ankara Mascotte Clup'te konser verecek. 8 Haziran'da sahne alacak Otilia, öncesinde sosyal medya hesabından Türkçe mesaj yayımladı. Hayranlarını konserine davet eden Otilia, "Ankara sizi seviyorum,sizi öpüyorum" diyerek Ankaralı sevenlerine öpücük yolladı.

Özellikle sosyal medya platformlarında klipleri milyonlar izlenen Otilia, en sevilen şarkılarını 8 Haziran'da Ankaralı hayranları için seslendirecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Otilia Bruma Türkiye Ankara Magazin Haberler

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