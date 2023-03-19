Dünyaca ünlü oyunculardan, depremle sarsılan Türkiye'ye destek mesajı

6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük depremde, 11 ilimizde büyük yıkım meydana geldi, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremden sonra başlatılan "Seninleyiz Türkiye" kampanyası kapsamında, dünyaca tanınmış oyuncular Morgan Freeman, Aamir Khan gibi isimler de Türkiye'ye destek oldu.