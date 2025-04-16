Dünyaca ünlü markanın reklam yüzü olan Beyazıt Öztürk'ten motosikletle özgürlük turu

Ekran yolculuğuna 'Beyaz Show' ile başlayan şimdilerde ise Acun Ilıcalı'nın yapımcılığının yanı sıra sunuculuğunu da üstlendiği O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyesi olarak yerini alan ekranların sempatik ismi Beyazıt Öztürk, ünlü bir motosiklet markasının reklam yüzü olarak boy gösterdi. Ünlü komedyen enerjisi ve doğal tavırlarıyla çekim ekibini kahkahaya boğdu.

Bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, Beyazıt Öztürk çekimler sırasında doğaçlama yaptığı, bazı sahnelerle yönetmeni bile şaşırttı. Reklam çekimleri, Türkiye'nin gözde tatil destinasyonlarından biri olan İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleşti. Sahil ve doğal güzelliklerin arka planda olduğu çekimlerde Beyazıt Öztürk, hem markanın özgürlük temalı mesajını hem de profesyonelliğini ekrana yansıttı.