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Dünyaca ünlü DJ Tiësto yarın İstanbul Festivali'nde!

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Dünyanın en ünlü DJ'leri arasında yer alan elektronik müzik efsanesi Tiësto, 12 yılın ardından Türkiye'de sahne alıyor. Yarın İstanbul Festivali sahnesinde Türk hayranlarıyla buluşacak olan Tiësto, hit şarkılarını Festival Park Yenikapı'da seslendirecek.

Türkiye'nin en büyük müzik ve yaşam festivali İstanbul Festivali, dünyanın en ünlü DJ'lerinden Tiësto'yu ağırlamaya hazırlanıyor. Yarın akşam festival sahnesinde Türk hayranlarıyla buluşacak olan ünlü DJ, büyük bir sahne şovu ve elektronik müzik resitali sunacak.

12 yılın ardından yeniden Türkiye'de sahne alacak olan Tiësto'ya on binler eşlik edecek. 17 gün süren İstanbul Festivali'nin ana sanatçısı olan Tiësto için devasa bir sahnede ışık ve görsel şovlar da hazırlandı.

Dünyaca ünlü DJ Tiësto yarın İstanbul Festivali'nde!

8 Ağustos Perşembe akşamı 23.00 itibariyle sahnede olacak olan Tiësto'nun öncesinde farklı DJ'ler de seyirciyi ünlü DJ için ısındıracak. Tiësto sahnesinin öncesinde Dj Twins, Arem & Arman gibi isimler festival sahnesinde olacak.

300 TL'den başlayan erişilebilir fiyatlarla sunulan festivalin biletleri istanbulfestivali.com web sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Festival boyunca sahne alacak diğer sanatçılar ise şu şekilde:

Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, BEGE, Lvbel C5, Blok3, Burak Yeter, Jason Derulo, Yıldız Tilbe, M Lisa, Motive, Emir Can İğrek, Sertab Erener, Can Ozan, Dolu Kadehi Ters Tut, Yayla Trio, Pinhani ve Melike Şahin.

Dünyaca ünlü DJ Tiësto yarın İstanbul Festivali'nde!

Betül Cirit
Betül Cirit
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