Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı

Başrollerini Burak Özçivit, Kaan Urgancıoğlu ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Kara Sevda dizisi, yıllar önce final yapmasına rağmen dünya çapındaki ününü korumaya devam ediyor. Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası da dizinin müziğini çaldı.

Dizilere yaptığı bestelerle yıllardır adından söz ettiren Toygar Işıklı, Kara Sevda dizisi için de İntikam Yeminli isimli bestesini çıkarmıştı. BN Team Orkestrası da Işıklı'nın bestesini çaldı. O esnada sahnede de Kara Sevda dizisinde sahneler yayınlandı. Orkestranın performansı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturunca Işıklı da videoyu yayınlayarak "Toygar Işıklı diyorlar" ifadelerini kullandı.