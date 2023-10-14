Düğünde Kadın Kılığında Şov Yapan Damadın Arkadaşı Misafirlere Unutulmaz Anlar Yaşattı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçekleşen bir düğünde damadın arkadaşı, kadın kılığında düğünü basarak misafirlere unutulmayacak anlar yaşattı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığın düğünde misafirler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Adapazarı ilçesinde gerçekleşen bir düğünde, damadın tiyatrocu arkadaşı olan Oğuz Gülşen, düğün için arkadaşlarıyla anlaşıp kadın kılığına girdi. Düğün sırasında damadın eski kız arkadaşı olarak tanıtılan ve büründüğü kadın kılığında damadın yanına giderek, "Beni nasıl bırakıp gidersin" diyen Gülşen, daha sonrasında çalan müzikle damat ve gelinle dans etmeye başladı. Salondakiler ilk başta neye uğradıklarını şaşırsa da, kısa süre sonra yaşanan olayın bir tiyatro oyunu olduğunu anlayarak cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay renkli görüntülere sahne olurken düğünde de unutulmayacak anlar yaşattı.

"Uzun yıllarca izlenecek ve gülünecek bir anı kaldı"

Düğüne, kadın kılığında gelen damadın tiyatrocu arkadaşı Oğuz Gülşen, "10 yıl önce tiyatro eğitimi almaya başladım. Tiyatro eğitimi alırken de bir kendimiz skeç yazdık. Bu skeçte bir kadın karakteri canlandırdım. Sonra üniversitede bir arkadaşım vardı onu da geçen günlerde düğünü oldu. Bazı düğünlerde karşılaşabiliyoruz kadın kılığına girip düğüne basan erkekler oluyor. Bizde yapalım dedik. Hem gelinin, hem de damadın haberi var ama düğün misafirlerinin haberi yok. Damadın eski kız arkadaşı diye davet edildim o şekilde düğün salonuna giriş yaptım. Daha sonrasında oyunumuz verdik. Düğünde oynayan sadece yakın misafirler vardı, gençler vardı. Oturanların çoğu zaten orta yaşlı ve yaşlı sınıfındaydılar. Daha sonrasında düğünün ortasına daldığım zaman, baktım hepsi sandalyelerinden kalktı, telefonlarını açtı. Video çekmeye başladı. Bu benim hoşuma gitti çünkü bir tiyatrocuyum oyunun devamında bir mezdekeyle düğüne bir eğlence kattık. Bu olay arkadaşımızın düğünü için çok anlamlı bir şey oldu. Uzun yıllarca izlenecek ve gülünecek bir anı kaldı" dedi. - SAKARYA