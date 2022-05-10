Düğün Yapacaklarını İtiraf Ettiler!

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Eşi Selcan Demirci ile evlendiği için "Dünyanın en şanslı insanıyım" diyen Ozan Orhon, evliliklerinin birinci yıl dönümünde düğün yapacaklarını söyledi.

Çift, "Geçen yıl nikah yaptık ama pandemiden korktuğumuz düğün yapmamıştık. Evliliğimizin birinci yılında düğün yapmaya karar verdik. Kır düğünü olacak" dedi.

"ERKEN EVLENDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"

Geçtiğimiz aylarda yine Nişantaşı'nda görüntülenen Orhon "Pişmanlıklarınız oldu mu?" sorusuna "Tabii ki oldu. Çok erken evlilik yaptım. Keşke yapmasaydım. Her evlilik beni müzikal olarak geriye attı. Ev hayatını çok sevdiğim için işlerime sarılmadım o sıra. Ben daha çok ev hayatına aile hayatına yatırım yaptım. İyi de oldu şimdi 20 yaşında kızım var. Erken evlenmeseydim kariyerim daha farklı olabilirdi" diye yanıt vermişti.

Ozan Orhon, ilk evliliğini 1997 yılında Ebru Şallı ile yapmıştı.

Ünlü şarkıcı böylece Şallı ile yaptığı evlilikten pişmanlık duyduğunu itiraf etmiş oldu.

OZAN ORHON KİMDİR?

Ozan Orhon nereli ve kaç yaşında; Ozan Orhon, 3 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aynı zamanda Ünlü oyuncu Tekin Akmansoy'un torunudur.

'Oldu mu Şimdi?' isimli ilk albümünü 1992'de piyasaya çıkaran Ozan Orhon'un. Bu albümdeki Saman Alevi, Ortada Kuyu Var, Zeynep ve Oldu mu Şimdi? şarkıları öne çıktı.

Müzik dışında sunuculuk da yaptı. 1993 yılında İnterstar'da yayınlanan "Senkron" adında bir yarışma eğlence programı sundu, 2006 yılında ise ShowTV'de "Pazar Keyfi" adındaki Magazin programını ve "denemeye değer" isimli programı sundu.

Ozan Orhon kiminle evli, neden boşandı? 19 Haziran 1997'de manken Ebru Şallı ile Sabancı Korusunda peri masalı gibi bir törenle evlenip bir yıl sonra boşandı, 2000 yılında manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin ile evlendi bu evliliği 3 yıl sürmüş çift 20 Ağustos 2003'te boşandı. Bu evlilikten Lara Yağmur adında bir kızı var.

Askerliğini tankçı olarak yapmış ancak sağlık sorunları nedeniyle erken terhis edildi.

Sanatçı 2009 yılı başlarında aşırı kiloları ile televizyon ekranlarına gelmiş midesine taktırdığı kelepçe ve daha sonrası verdiği kilolarla gündem oluşturmuş, mide kelepçesi sağlık sorunları nedeniyle alınmıştı. Mide Kelepçesi taktırdıktan sonra fazla kilolarından kurtulmayı başardı.

Ozan Orhon, üçüncü evliliğini kiminle yaptı? 2014 yılında Birgül Orhon ile yaptı. Ancak bu eşinden de boşandı.

Orhon, dördüncü evliliğini ise Selcan Demirci ile yaptı.

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