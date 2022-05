Düğün Müjdesi! Resmen Açıkladı

Şarkıcı Atiye, Almanya'da müzik yönetmeni Erol Sebebci ile evlenmiş ve 2019 yılında anne olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde basından gizlediği eşinin fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaşan Atiye, Re Touch+ Mag dergisine konuştu.

"DÜĞÜN YAPMAK İSTİYORUZ"

2018'de prodüktör Erol Sebebci ile evlenen, 2019'da kızı Ferah Feza'yı doğuran şarkıcı, "Erol ile beni müzik aşkı bir araya getirdi. Aile arasında evlenmiştik. Şimdi düğün yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde özel hayatı hakkında konuşan Atiye, "Annelik iyi gidiyor, özel hayatımızla ilgili çok fazla paylaşım yapmıyoruz ama o an içimden öyle geldi. Eşim sıcak bakmıyor, çok fazla sosyal medyada olan birisi değil" ifadelerini kullanmıştı.

"BENİM DE ZAMANINDA TAYTIM TARTIŞILMIŞTI"

Atiye ayrıca son dönemde giydikleri sahne kostümleri nedeniyle gündemden düşmeyen kadın meslektaşlarına destek verip şöyle konuşmuştu:

"Benim de zamanında taytım tartışılmıştı, şaşırmıştım. Ben de mesela tayt giymeyi seviyordum, bununla ilgili çok espri yapılmıştı ama ben çok takılmadım, eğlendim. Her tartışmanın da bir adabı vardır. Herkes kendiyle ilgilenirse daha güzel olur, her şeyi eleştirmek yerine. Herkesin kendi tercihi, eleştirilere kulak asmamak lazım."

ATİYE KİMDİR?

Annesi Hollandalı olan Atiye, 22 Kasım 1988'de Almanya'nın Bremen şehrinde doğdu. Annesi Hollandalı, Baba tarafından Antakya'lı olan Atiye, Arap asıllıdır.

Küçük yaşlarda piyano ve dans derslerine başladı. 8 yaşında Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı, burada altı ay yaşadıktan sonra İzmir'e yerleşti. İzmir'den Almanya'ya geri dönüşü öncesi bir yıl Hollanda CKE okulunda sanat eğitimi alan Atiye, Bremen'de şan derslerine başladı. Almanya'da lise eğitimini tamamlayan sanatçı 2008 yılında Türkiye'ye geri dönüş yaptı. Atiye, ses eğitimini İzmir Devlet Opera ve Balesi Şan Pedagogu Bariton Aşkın Metiner ile sürdürmektedir.

ATİYE EVLİ Mİ?

Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile birlikte Almanya'da evlenmiştir. 2019 yılında Almanya'da Ferah Feza adında bir kızı dünyaya gelmiştir.

Albümleri

Gözyaşlarım (2007)

Atiye (2009)

Budur (2011)

Soygun Var (2013)

Single'ları

Don't Think (2006)

Bring Me Back (2012)

Yetmez (2014)

Sor (2015)

Come to Me (2015)

Abrakadabra (2015)

Kalbimin fendi (2016)

İnşallah Canım ya (2016)

Zamansız Aşklar (2017)

Radiant Night (2017)

We Got That La (2017)

Mazallah (2017)

Hisset (2018)

Tom Tom (2019)

Ses Seda Yok (2021)

Düet'leri

Kal (Teoman ile)

Güzelim ( Sultana ile)

Aşkistan (Ozan Doğulu ile)

Nasıl Yani ( İskender,Mirkelam ile)

As I Am (TALA ile)

Tüm Bir Yaşam ( Erol Evgin ile)

