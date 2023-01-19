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"Dudağımı da yaptırdım, yaptırmadığım yerim kalmadı" diyen İrem Derici'nin son hali

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'Dudağımı da yaptırdım, yaptırmadığım yerim kalmadı' diyen İrem Derici'nin son hali

Şarkıcılığa adım atmasının ardından birçok estetik ameliyat geçiren ve çok farklı bir görünüme kavuşan İrem Derici, dudağını da yaptırdı.

Genç şarkıcı İrem Derici, her hareketi ve söylemiyle sık sık gündem oluyor. Şarkılarının yanı sıra kendine has tarzıyla ön plana çıkan Derici, geçirdiği estetik operasyonları ve çalkantılı aşk hayatıyla dikkat çekiyor.

İrem Derici, estetik operasyonlara yabancı bir isim değil. Bugüne kadar üç burun ameliyatı oldu, göğüslerini ve dişlerini yaptırdı. Estetiklerini saklamayan Derici bu işlemler için 300 bin TL harcadı.

"Dudağımı da yaptırdım, yaptırmadığım yerim kalmadı" diyen İrem Derici'nin son hali görenleri şaşırttı.

İşte Derici'nin son hali;

'Dudağımı da yaptırdım, yaptırmadığım yerim kalmadı' diyen İrem Derici'nin son hali

Murathan Aslan
Murathan Aslan
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

İrem Derici Magazin Haberler

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