Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, bu yıl yayımlanan Sunday Times 40 Yaş Altı Zenginler Listesi'ne giren en genç isim olarak dikkat çekti. "Dance The Night" adlı hit parçasıyla dünya çapında tanınan 29 yaşındaki pop yıldızı, 115 milyon sterlinlik tahmini servetiyle listenin 34. sırasında yer aldı. Üç Grammy ve birçok Brit Ödülü sahibi olan Lipa, 2024 yılında çıkardığı üçüncü stüdyo albümü "Radical Optimism" ve Glastonbury Festivali'nde Cuma gecesi başrol performansı ile müzik kariyerinde önemli adımlar atmıştı.

ZENGİNLER LİSTESİNDE MÜZİK DÜNYASINDAN GÜÇLÜ İSİMLER VAR

40 yaş altı zenginler listesinde müzik dünyasından birçok ünlü isim yer aldı. Listenin en zengin müzisyeni, 370 milyon sterlinlik servetiyle Ed Sheeran oldu. 34 yaşındaki şarkıcı, "Shape of You" gibi listeleri altüst eden hitlerle büyük başarı yakalamıştı. Geçen yıla göre servetine 30 milyon sterlin daha ekleyen Sheeran, 13. sırada yer alıyor. Onun bir basamak üstünde ise, servetini eşiyle birlikte paylaşan eski realite şov yıldızı Georgia Toffolo bulunuyor. 425 milyon sterlinlik ortak servetiyle 12. sırada yer alan Toffolo'nun bu zenginliği, BrewDog'un kurucularından eşi James Watt ile yaptığı ortaklıktan geliyor.

HARRY STYLES VE ADELE DE LİSTEDE

Listede eski One Direction üyesi ve başarılı solo kariyeriyle tanınan Harry Styles, 225 milyon sterlinlik servetiyle 22. sırada. Geçen yıla kıyasla servetinde 50 milyon sterlinlik artış olduğu belirtiliyor. 31 yaşındaki Styles, "As It Was" ve "Watermelon Sugar" gibi şarkılarla solo kariyerinde büyük başarıya ulaştı. 37 yaşındaki Adele ise, "Someone Like You" gibi klasikleşmiş parçalarıyla tanınıyor. Tahmini 170 milyon sterlin servetiyle 26. sırada yer alan Adele'in serveti geçen yıla göre değişmedi. Harry Potter serisiyle çocuk yaşta şöhreti yakalayan aktör Daniel Radcliffe ise, 100 milyon sterlin servetiyle 38. sırayı, İngiltere Milli Takım kaptanı Harry Kane ile paylaşıyor. Emekli tenisçi Sir Andy Murray de listeye 110 milyon sterlinlik servetiyle girerek dikkat çeken sporcular arasında yer aldı.

ZİRVEDE BİR GİRİŞİMCİ VAR

Listenin zirvesinde ise müzik ya da spor dünyasından değil, teknoloji alanından bir isim var. Rusya doğumlu İsrailli girişimci Dmitry Bukhman, mobil oyun devi Playrix'in kurucu ortağı olarak kazandığı 12,54 milyar sterlinlik servetiyle listenin ilk sırasında yer aldı. Bu yıl İngiliz vatandaşlığına geçen 39 yaşındaki girişimci, şirketinde 3.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor. İkinci sırada ise servetini miras yoluyla edinen Westminster Dükü Hugh Grosvenor bulunuyor. Prens George'un vaftiz babası olan dük, 9,88 milyar sterlinlik servetiyle listede yer alırken, geçen yıla göre 243 milyon sterlinlik bir düşüş yaşadı.

LİSTE NEYE GÖRE OLUŞTURULDU?

The Sunday Times tarafından hazırlanan bu özel liste, 1 Mayıs 2025 itibarıyla 40 yaş ve altındaki bireylerin tahmini servetlerini esas alıyor. Servet hesaplamalarında; emlak, arazi, sanat eserleri, yarış atları ve halka açık şirketlerdeki büyük hisseler dikkate alınıyor. Ancak banka hesapları dahil edilmiyor. Listeyi hazırlayan Robert Watts, bu yılki isimlerin büyük çoğunluğunun kendi servetini sıfırdan inşa ettiğini ve çoğunun üniversite eğitimi almadığını belirtiyor. Watts, bu başarı hikayelerinin gençler ve girişimciler için ilham verici olduğunu vurguladı.