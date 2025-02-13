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Dr. Alban Türkiye'ye Geldi: Yeni Projeleri İçin Çalışmalara Başladı

Dr. Alban Türkiye'ye Geldi: Yeni Projeleri İçin Çalışmalara Başladı
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Nijeryalı ünlü müzisyen Dr. Alban, Yazar Kıvılcım Kalay ile ortak proje için Türkiye'ye gelerek yeni şarkısı üzerinde çalışmalara başladı. İstanbul'da yemeklerle karşılanan sanatçı, sosyal mesajlar içeren müziğiyle dikkat çekti.

Nijeryalı ünlü müzisyen Dr. Alban, Yazar Kıvılcım Kalay ile ortak bir proje için Türkiye'ye geldi. İstanbul'da Çiğ köfte ve lahmacunla karşılanan sanatçı yeni projelerinin son aşamada olduğunu belirtti.

23 yaşında diş hekimliği eğitimi aldığı dönemde maddi imkansızlıklar nedeniyle müziğe yönelen Dr. Alban, kısa sürede uluslararası alanda büyük bir başarı elde etti. Nijerya asıllı dünyaca ünlü müzisyen uzun zaman sonra Yazar Kıvılcım Akay ile ortak bir proje için Türkiye'ye geldi. İstanbul'da Çığ köfte ve lahmacunla karşılanan ünlü müzisyene doktor önlüğü hediye edildi. Ziyareti kapsamında Uzman Psikolog ve Yazar Yelda Başaran'a özel bir röportaj da verdi. Sanatçının Kıvılcım Kalay ile yapacağı iş birliği önümüzdeki dönemde dinleyicilerle buluşacak.

"Şarkılarımda sosyal mesajlar var"

İnsanları uyuşturucu ve zararlı maddelerden uzak tutabilmek için şarkılarında sosyal mesajlar vermenin çok önemli olduğunu söyleyen Dr. Alban, "O yıllarda paraya ihtiyacım vardı. Sonuçta DJ'lik yaparak ne kadar para kazanabilirdim. Üniversiteye diş hekimi olmak için gitmeye başladım. Dişçilik yaparken aynı zamanda da DJ'lik yapıyordum. Bu yıllarda da "Hello Africa" isimli parçamı çıkardım. Elbette şarkılarımın mesajları önemli ve bütün insanları etkiliyor. "İt's my life" ve "No coke" isimli parçalarımda çok önemli sosyal mesajlar var. İnsanları uyuşturucu ve zararlı maddelerden uzak tutabilmek için şarkılarımda sosyal mesajlar vermek çok önemli" dedi.

"Şarkı çalışmalarımız devam ediyor"

Şarkının son halinin çok iyi olacağını söyleyen Dr. Alban, "Kıvılcım hanım bana sosyal medya üzerinden ulaştı sonrasında telefonla konuşmaya başladık. Çıkartacağımız şarkı üzerinde çalıştık sonradan da bize Ezgi katıldı. Çok iyi bir şarkı olacağını biliyorum. Şarkımız hazır. Sadece son dokunuşlar kaldı. En son halinin çok iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye'de defalarca bulundum. Türk kebaplarını çok seviyorum. Ayrıca fasulyeye bayılıyorum" diye konuştu.

"Dr. Alban'ı çok fit buluyorum"

Dr. Alban'a diş maketi ve dişçi önlüğü getirdiğini söyleyen Uzman Psikolog ve Yazar Yelda Başaran, "Bir sağlıkçı olarak Dr. Alban'ı çok fit buluyorum. Sürekli spor yaptığını biliyorum ve çok takdir ediyorum. Umarım karşılamamızı beğenmiştir. Dr. Alban'ın içinde ukte kalan bu meslek için kendisine bir diş maketi ve dişçi önlüğü getirdim" ifadelerini kullandı.

"Şarkımız Türkiye için de çok güzel bir onur olacak"

Şarkıda İstanbul'a yer verdiklerini belirten Yazar Kıvılcım Kalay ise, "Özellikle Türk motifini uygulamak için şarkımızda İstanbul'a yer verdik. Sonuçta bu Türkiye için de çok güzel bir onur olacak. Şarkımız oluştu, okumalar yapıldı. Fakat şarkı üzerinde son dokunuşların yapılması gerekiyor. Şarkımızın yarısı Türkçe yarısı İngilizce olacak. İçimize sinen ve çok beğendiğimiz bir şarkı oldu. Umarım herkes şarkımızı beğenir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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