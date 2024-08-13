Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan, bir öğününü paylaştı dillere düştü
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle tanınan Yasemin Özilhan, oyunculuk kariyerini bir kenara bırakarak lüks bir yaşam sürüyor. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Özilhan'ın formda fiziği büyük beğeni topluyor. Ünlü isim, bir öğününü paylaştı ve bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Paylaşıma 'kuş kadar yiyor', 'hiç yemeseydin', 'ben bunu ayakta yiyorum' gibi yorumlar yapıldı.
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan ve oyunculuk kariyerini kenara bırakarak lüks bir yaşam süren Yasemin Özilhan değişimiyle gündemdeydi.
BİR ÖĞÜNÜNÜ PAYLAŞTI OLAY OLDU
Formda fiziği ile adından söz ettiren Özilhan bir öğününü paylaştı. Ünlü ismin o paylaşımı dillere düştü. Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela rolü ile tanınan Yasemin Özilhan, son olarak Mucize Doktor dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı.
YORUM YAĞDI
Yasemin Özilhan bir öğünü paylaştı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin tabağını görenler 'kuş kadar yiyor', 'hiç yemeseydin', 'ben bunu ayakta yiyorum' gibi yorumlar yaptılar.