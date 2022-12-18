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Klip çekiminde yürekleri ağızlara getiren kaza! Doğuş, Jet Ski'yle tekneye çarptı

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Doğuş, hayranlarının beğenisine sunduğu "Son Perde" şarkısına Alanya sahillerinde klip çekti. Senaryo gereği teknede çekilmesi gereken sahneler çekim ekibine ait Jet Ski'nin Doğuş'un bulunduğu tekneye çarpmasıyla son buldu. Jet Ski çarptıktan sonra denize düşen sanatçının yardımına set ekibi koştu.

Doğuş, söz ve müziği kendisine ait "Son Perde" isimli şarkısını hayranlarının beğenisine sundu. Yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği şarkı tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

KAZA GEÇİRDİ

Doğuş, hayranlarının beğenisine sunduğu şarkısına Alanya sahillerinde bir de klip çekti. Senaryo gereği teknede çekilmesi gereken sahneler çekim ekibine ait Jet Ski'nin Doğuş'un bulunduğu tekneye çarpmasıyla son buldu. Jet Ski çarptıktan sonra denize düşen sanatçının yardımına set ekibi koştu.

Doğuş klip çekimlerinde kaza geçirdi

YARA ALMADAN KURTULDU

Ufak bir şaşkınlık yaşayan Doğuş, kazadan yara almadan kurtuldu. Çekimlere sahilde devam edilirken sanatçı yaşanan durumu değerlendirip "İstenmeyen bir durum. Klip çekimlerinde başımıza istemeden birçok şey gelebiliyor bazen. Bu da onlardan biri oldu" dedi.

Doğuş klip çekimlerinde kaza geçirdi

Doğuş klip çekimlerinde kaza geçirdi

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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