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Doğum Günü Hediyesi 180 Bin Euro'luk Saat

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Doğum Günü Hediyesi 180 Bin Euro'luk Saat

Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, yeni yaşına Bodrum'da girdi. Doğum günü hediyesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Ailesi, yakın dostları ve sanatçı Gökhan Sezen'le birlikte Bodrum Kumbahçe'deki Artemis Otel'in deniz kıyısında akşam yemeğinde buluşan Muazzez Ersoy'un doğum günü pastasını kesmeden önce uzun uzun dua etmesi dikkat çekti. Gece boyunca sokak müzisyenlerinin sık sık masasını ziyaret ettiği Ersoy, kimseyi kırmadan şarkılara Gökhan Sezen ile birlikte eşlik etti.

180 BİN EURO'LUK ROLEX

Muazzez Ersoy'un kolundaki tamamı pırlantalarla kaplı Rolex saati dikkat çekerken, ısrarlara rağmen Ersoy saatin kimin hediyesi olduğunu söylemedi. Özel yapım Rolex saatin değerinin 180 bin Euro olduğu öğrenildi.

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