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Doğukan Güngör 'le sarmaş dolaş görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu sessizliğini bozdu: Bu saatten sonra kendisi arkadaşım bile değil

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Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör ile plajda sarmaş dolaş görüntülenen eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, "Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Bu saatten sonra arkadaşım değil kendisi, hoş olmayan şeyler" diyerek şaşkına çevirdi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih'i Doğukan Güngör, sezon finalinin ardından uzun bir tatile çıktı. Çeşme'de tatil yapan Güngör, önceki gün eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile plajda samimi şekilde görüntülendi. Fotoğrafların kısa sürede gündem olmasının ardından Kalaycıoğlu'ndan kafa karıştıran bir açıklama geldi.

"HOŞ OLMAYAN ŞEYLER, ARAMIZDA BİR ŞEY OLMASI İMKANSIZ"

Muhabir Online'da yer alan habere göre, bir mekan çıkışı basın mensuplarının "Doğukan Güngör ile aşk yaşıyor musunuz?" sorusuna cevap veren Kalaycıoğlu "Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Beachte birlikteydik. Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Ama zaten bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi. Hoş olmayan şeyler yani. Aramda bir şey olması onunla imkansız."

Öte yandan Kalaycıoğlu'nun şekilden şekle girmesi dikkatlerden kaçmadı.

Doğukan Güngör 'le sarmaş dolaş konuşan Aleyna Kalaycıoğlu sessizliğini bozdu: Bu saatten sonra kendisi arkadaşım bile değil

Doğukan Güngör 'le sarmaş dolaş konuşan Aleyna Kalaycıoğlu sessizliğini bozdu: Bu saatten sonra kendisi arkadaşım bile değil

Doğukan Güngör 'le sarmaş dolaş konuşan Aleyna Kalaycıoğlu sessizliğini bozdu: Bu saatten sonra kendisi arkadaşım bile değil

Ecem Altan
Ecem Altan
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Aleyna Kalaycıoğlu Doğukan Güngör Güneş Televizyon Magazin Haberler

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