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Doğmamış bebekleri için hesap açtılar! "Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğluyum"

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Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, doğumuna gün saydıkları bebekleri için bir sosyal medya hesabı açtı. Çift, bebeklerinin profil fotoğrafına ultrason fotoğrafını koyup biyografi kısmına da 'Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğluyum. Ocak ayının sonunda doğmayı planlıyorum' notunu düştü.

Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, doğacak bebekleri Atlas için sosyal medya hesabı açtı.

2020 yılında dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmiş, çiftin bebek beklediği haberleri sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Son dönemde hamilelik pozları paylaşan oyuncu çift, bu kez de doğacak bebekleri için sosyal medya hesabı açtı.

"OCAK AYININ SONUNDA DOĞMAYI PLANLIYORUM"

Bebeklerinin profil fotoğrafına ultrason fotoğrafını koyan çift, biyografi kısmına ise "Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğluyum. Ocak ayının sonunda doğmayı planlıyorum" notunu düştü.

Doğmamış için hesap açtılar! Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat'tan şaşırtan hamle

Doğmamış bebekleri için hesap açtılar!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTalha Kılınç:

Cehalet

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Bebeğin doğmaması için ne mümkünse yapıyorsunuz yani..

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

önceden plan yapmamak lazım Allah hayırlısıyla sağlam bir şekilde doğmasını nasip etsin diye dua etmeli

Yorum Beğen3
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Haber YorumlarıASar Gnc:

deli bunlar

Yorum Beğen1
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