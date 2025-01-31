Doğmamış bebekleri için hesap açtılar! 'Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğluyum'

Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, doğacak bebekleri Atlas için sosyal medya hesabı açtı.

2020 yılında dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmiş, çiftin bebek beklediği haberleri sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Son dönemde hamilelik pozları paylaşan oyuncu çift, bu kez de doğacak bebekleri için sosyal medya hesabı açtı.

"OCAK AYININ SONUNDA DOĞMAYI PLANLIYORUM"

Bebeklerinin profil fotoğrafına ultrason fotoğrafını koyan çift, biyografi kısmına ise "Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğluyum. Ocak ayının sonunda doğmayı planlıyorum" notunu düştü.