Dizisi final yapacak olan Nilsu Berfin Aktaş, Gül ve Diken'de başrolü oynayacak

Başrol oynadığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 41. bölümle final yapacak olan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni projesi belli oldu. Güzel oyuncu FOX TV için çekilecek olan yazlık dizisi Gül ve Diken'de başrol oynayacak.

Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi 41. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Benim Hayatım gibi dizilerle adını duyuran ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterini oynayan Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni projesi de netleşti.

GÜL VE DİKEN'DE OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nilsu Berfin Aktaş'a final haberi geldiği günden beri dizi ve film teklifleri yağmaya başladı. Gelen projeleri değerlendiren güzel oyuncu, Pastel Film ile anlaşan Aktaş, Yaşar ve Efe İrvül'ün patronu olduğu şirketin FOX için çekeceği dizisi "Gül ve Diken" dizisi için el sıkıştı. Doğa Can Anafarta'nın yöneteceği Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün kaleme aldığı dizide rol alacak olan Aktaş'ın partneri ise henüz belli değil.