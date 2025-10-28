Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Türkiye televizyonlarında şu anda tam 45 dizi yayınlanıyor ve bu yapımların toplam bütçesi 1 milyar TL'ye yaklaştı. Bölüm başı maliyetler 18 ila 35 milyon TL arasında değişiyor. Dizi başına harcanan dev bütçeler, oyuncuların kazançlarına da doğrudan yansıyor.

EN PAHALI YAPIM: "A.B.İ. – AİLE BİR İMTIHANDIR"

Yeni Çağ Gazetesi yazarı Müge Dağıstanlı, televizyon dünyasının mali verilerini paylaştı. Listeye göre en pahalı yapım, ilk bölümü 35 milyon TL'ye mal olan "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" dizisi.

Dizinin başrollerinde yer alan Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı 4,5 milyon TL, Afra Saraçoğlu ise 2,5 milyon TL kazanıyor. Bu rakamla Saraçoğlu, Türkiye'nin en çok kazanan kadın oyuncusu unvanını aldı.

DEMET ÖZDEMİR VE HANDE ERÇEL ZİRVE TAKİBİNDE

Listenin ikinci sırasında Kanal D'de yayınlanan "Eşref Rüya" yer alıyor. Bölüm başı maliyet 26 milyon TL, başrollerdeki Çağatay Ulusoy 3 milyon 250 bin TL, Demet Özdemir ise 2 milyon TL kazanıyor.

atv ekranlarındaki "Aşk ve Gözyaşı" dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, bölüm başı 1 milyon 750 bin TL ücretle üçüncü sırada bulunuyor.