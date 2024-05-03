Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler

Ekranların sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti" oyuncularının dizi aşkı gerçek olmuştu. Ancak Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun bu ilişkisi kısa sürmüştü. Çift, uzun bir aradan sonra birlikte görüntülendi.

AYRILIKLARI KISA SÜRDÜ

Dizi'nin dikkat çeken oyuncularından biri olan Feyza Civelek geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün dizi ekibiyle katıldıkları Cannes Film Festivali'nde barıştığını söylemişti.

AŞIKLAR KONSERDE BİR ARAYA GELDİ

Kısa süreli ayrılığın aradından bir araya gelen çift Mert Demir konserinde görüntülendi. Çiftin görüntüleri sevenlerini heyecanlandırdı sosyal medyada "Aşk yeniden mi?" yorumları yapıldı.