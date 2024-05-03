Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
Show Tv'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, aşklarını yeniden canlandırdı. Daha önce kısa süreli bir ilişkileri olan çift, Mert Demir konserinde bir araya geldi ve yeniden birlikte olduklarına dair dedikoduları alevlendirdi.
Ekranların sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti" oyuncularının dizi aşkı gerçek olmuştu. Ancak Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun bu ilişkisi kısa sürmüştü. Çift, uzun bir aradan sonra birlikte görüntülendi.
AYRILIKLARI KISA SÜRDÜ
Dizi'nin dikkat çeken oyuncularından biri olan Feyza Civelek geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün dizi ekibiyle katıldıkları Cannes Film Festivali'nde barıştığını söylemişti.
AŞIKLAR KONSERDE BİR ARAYA GELDİ
Kısa süreli ayrılığın aradından bir araya gelen çift Mert Demir konserinde görüntülendi. Çiftin görüntüleri sevenlerini heyecanlandırdı sosyal medyada "Aşk yeniden mi?" yorumları yapıldı.