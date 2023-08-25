Disney Plus, Atatürk dizisini yayınlamayacağını açıkladıktan sonra kararını değiştirdi

Disney Plus geçtiğimiz temmuz ayında tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırmış ve Atatürk dizisinin de platformları üzerinden yayınlanmayacağını açıklamıştı. Ermeni toplulukların baskısı karşısında böyle bir karar alan Disney+, daha sonra ise dizinin FOX TV ve sinemalarda yayınlanacağını açıkladı.

Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Disney Plus, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının konu alındığı dizi içi gelen tepkiler üzerine ağız değiştirerek, dizinin daha geniş kitlelere ulaşması adına böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Buna göre dizinin ilk bölümü FOX TV'de ve sinemalarda yayınlanacak. İkinci bölüm ise sadece sinemalarda gösterime girecek.

1881'de doğdu… İlelebet yaşayacak… En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi… Biz bir film yaptık; Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi… pic.twitter.com/tQBDnQSWcg — Aras Bulut İYNEMLİ (@Aras_B_iynemli) August 25, 2023

Dizide Atatürk'ü canlandıracak olan Aras Bulut İynemli tarafından Twitter üzerinde paylaşılan fragman kısa sürede büyük beğeni topladı. Yeni yapımın ilk bölümü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX TV'de yayına girecek. İki bölümden oluşacak filmin kalan kısmını ise sinemalardan izleyebileceğiz.

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Disney+ tarafından hazırlanan Atatürk dizisi için yayın takvimi ise şu şekilde olacak:

29 Ekim'de FOX TV'de 1. film

3 Kasım'da sinemalarda 1. film

22 Aralık'ta sinemalarda 2. film

2024 yazında her iki film de FOX TV ekranlarında tekrar yayınlanacak.

Disney+, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan diziyi platformda yayınlamayacağını açıkladıktan sonra oldukça büyük tepki topladı. Aboneliklerini kaldıran kullanıcılar Disney Plus uygulamasını sildikten sonra uygulamaya 1 puan vererek tepkilerini dile getirdi. Atatürk dizisiyle alakalı kararlar ortaya çıkmadan önce App Store üzerinde 4,6 puan alan Disney Plus uygulaması yaşanan boykot çağrılarının ardından 1,1 puana kadar geriledi.

Peki siz Disney Plus'ın bu oldukça tartışma yaratan kararı ve Atatürk dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.