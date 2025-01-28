Dilan Polat tüp bebek tedavisine başladığını duyurdu

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, tüp bebek tedavisine başladıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ara kararla tahliye edilmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyayı eskisi gibi aktif bir şekilde kullanmayacağını söylese de sözünü tutamadı.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNE BAŞLADI

Dilan Polat, Instagram hesabından eşi ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak "Güzellikler bizimle olsun kocam. Bugünün anısına kalsın" notunu düştü.

Paylaşıma kısa sürede yüzlerce yorum gelirken Polat, bir kullanıcının "Tabii ki biliyoruz tüp bebek tedavisi başlangıcı, hakkınızda hayırlı olsun hatta ikiz olsun" yorumuna "Aşkım abarttın, ikiz yapamam. Tekiz bile düşün düşün durdum. Yarıda bırakmam inşallah" yanıtını verdi.