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Dilan Polat tüp bebek tedavisine başladığını duyurdu

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti tüp bebek tedavisine başladıklarını açıkladı.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, tüp bebek tedavisine başladıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ara kararla tahliye edilmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyayı eskisi gibi aktif bir şekilde kullanmayacağını söylese de sözünü tutamadı.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNE BAŞLADI

Dilan Polat, Instagram hesabından eşi ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak "Güzellikler bizimle olsun kocam. Bugünün anısına kalsın" notunu düştü.

Dilan Polat tüp bebek tedavisine başladığını duyurdu

Paylaşıma kısa sürede yüzlerce yorum gelirken Polat, bir kullanıcının "Tabii ki biliyoruz tüp bebek tedavisi başlangıcı, hakkınızda hayırlı olsun hatta ikiz olsun" yorumuna "Aşkım abarttın, ikiz yapamam. Tekiz bile düşün düşün durdum. Yarıda bırakmam inşallah" yanıtını verdi.

Dilan Polat tüp bebek tedavisine başladığını duyurdu

Dilan Polat tüp bebek tedavisine başladığını duyurdu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYüksel Akarsu:

Bu tarz insanlar çocuk yapmasın mümkünse , kendini bilen ahlaklı insanlar çoğalsın

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıFrancis_Ford_Cappola:

eee bundan bize ne ?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMehmet Uçar:

yardımcı olacak insanlar vardır illaki :)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

şimdi farklı yönden Devleti soyacak zannedersem

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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