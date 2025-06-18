Dilan Polat'ın korumasının vurulmasının ardından şoke eden mesaj

Dilan Polat'ın korumasının vurulmasının ardından şoke eden mesaj
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Dilan Polat'ın özel koruması Alper Ç., İstanbul'da tedavi gördüğü hastane önünde silahlı saldırıya uğradı. Üç kurşunla yaralanan koruma hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrası "Daltonlar" çetesine ait olduğu öne sürülen hesaptan "Üç değil yedi mermidir, iyi baksınlar" paylaşımı yapıldı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde silah sesleri yükseldi. Psikolojik tedavi gören sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın özel koruması Alper Ç., hastane önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna üç kurşun isabet eden koruma, saldırının gerçekleştiği hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde hastanenin ana giriş kapısı önünde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, hastane önünde bekleyen Alper Ç.'ye ateş açarak olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan güvenlik görevlileri ve vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koruma arkadaşım üç kurşunla vuruldu. Ben de defalarca tehdit edildim" diyerek hem yaşanan saldırıya tepki gösterdi hem de kendi güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Dilan Polat'ın korumasının vurulmasının ardından şoke eden mesaj

Saldırının ardından "Daltonlar" adıyla bilinen suç grubunun bir mensubu olduğu iddia edilen kişi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda korumanın "üç değil, yedi kurşunla vurulduğunu" ileri sürdü. Bu paylaşımın ardından gözler bir kez daha söz konusu çeteye çevrildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Emniyet güçleri, saldırgan ya da saldırganların kimliğini tespit edebilmek için hastane çevresindeki güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının ifadelerini inceliyor.

Dilan Polat'ın korumasının vurulmasının ardından şoke eden mesaj

Dilan Polat'ın özel koruması Alper Ç., geçtiğimiz günlerde İstanbul Ümraniye'de, Polat'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde silahlı saldırıya uğradı. Üç kurşunla yaralanan koruma hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası Dilan Polat, hem korumasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı hem de kendisinin de tehdit edildiğini belirtti. Saldırının ardından "Daltonlar çetesi" ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir sosyal medya hesabından "Üç değil yedi mermidir, iyi baksınlar" paylaşımı yapılması dikkat çekti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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