Dilan Polat, 'Beni vurdurtmaya çalıştılar' diyen Banu Parlak'a ağzına geleni saydı

Hakkındaki söylemlerle konuşulan Dilan Polat, "Beni vurdurtmaya çalıştılar. Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" diyen Banu Parlak'a cevap verdi. Zehir zemberek açıklamalar yapan Polat, "Kimse senin için tetikçi falan tutmadı. Salak, ben senin nelerini biliyorum" dedi.

Sanatçılığı bırakarak güzellik merkezi işine soyunan Banu Parlak, 2 yıl önce sorun yaşadığı Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kendisini vurdurtmak için tetikçi tuttuğunu iddia etti. Parlak'ın birkaç gün önce kendisiyle buluşmak için samimi şekilde mesaj attığı söyleyen Polat, "Salak, ben senin nelerini biliyorum" diyerek öfke kustu.

"3-4 GÜN ÖNCE KAHVE İÇMEK İÇİN EVİME GELMEK İSTİYORDUN"

Instagram hesabından Banu Parlak'ın "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır. Can güvenliğim yok" iddiasına cevap veren Dilan Polat, şu ifadeleri kullandı: "3-4 gün önce evime kahve içmeye gelmek isteyen insanlar etkileşim aldığını görünce televizyona çıkıp 'can güvenliğimden şüphe ediyorum' diyor. 3 gün önce evime gelmek istedin, işlerin çok kötüydü benimle dertleşecektin. Bana 'şu insanı vurun artık' diyordun. Allah katında attığın bu iftara senden çıkacak. Sonra bu çetenin elebaşında sen varsın orada çıkacak. 2 yıl önce yaşadığımız konu kapanmıştı, ben de merhamet ettim. Bir insan 7'sinde neyse 70'inde de öyle olur. Sizi deliler hastanesine yatırmaları lazım. Siz tedavi olacaksınız çünkü akıllı insanları deli etmeye çalıştınız. Ben sizi tedavi edeceğim. Bunlar bir çete bir de bunlara para akıtan bir finansörleri var. Haber olduğunu görünce bunların arkasından koyun gibi gidenler var."

"BEN SENİN NELERİNİ BİLİYORUM, SUS"

"Kimse senin için tetikçi falan tutmadı. Salak, dünya kadar müşterini kaybettin. Etkileşim için anne ve babanızı satacaksınız. Ben senin nelerini biliyorum kızım, sus. Harcın olmayan işlere bulaşma. Tedbir kararı aldırmışsın ya onun anasını göreceksin. Kızından utan, iki etkileşim için kendini soktuğun yerlere bak."

NE OLDU?

Son günlerde haklarında birçok iddia atılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tetikçi tutarak aralarında şarkıcı Banu Parlak'ın da bulunduğu birkaç kişiyi vurdurtmak istedikleri ileri sürüldü. Yayınlanan bir videoda tetikçi tutturup Parlak ve birkaç kişi daha vurdurmak istedikleri, tetikçinin kabul etmeyince de çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğradığı iddia edildi. Olayın ardından bir video yayınlayarak yardım isteyen Banu Parlak ise şunları söyledi: "Dilan Polat ile bundan 2 sene öncesine kadar aramızda yaşanan husumet nedeniyle bana İstanbul'dan ret aldıkları için Niğde'den 38 gün hapis cezası aldırmışlardı. Bu karar adalet yerini bularak bozuldu, ilk husumetimiz ise ben güzellik merkezi açtığımda başlamıştı 'benim güzellik merkezim varken sen nasıl güzellik merkezi açarsın' diye sonrasında olaylar kapandı. Ben kapandı sanmışım bunlar oturdukları semtte bir gencin parasını alarak borç adı altında bu parayı geri vermek için Banu Parlak'ı vurmayı şart koşmuşlar çocuk da yapmamış."

"CAN GÜVENLİĞİM YOK, BİR ŞEY OLURSA SORUMLUSU POLAT AİLESİ"

"Daha sonra çocuğu içeri aldırıyorlar çocuk çıkınca çocuğa sıktırıyorlar bacağından vuruluyor çocuk ve kendisi bana 'Banu Parlak'ı vur dediler ben vurmadım. Bu sebepten dolayı paramı vermediler bir de üstüne beni çocuklarımın önünde Dilan Polat ve Engin Polat'ın selamı var diye vurdurdular' diyor. Bu çocukta vurulduktan sonra ben artık can güvenliğim olmadığından dolayı başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır."