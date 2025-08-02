Dilan Çıtak Tatlıses'in Trafik Olayı ve Sonrası Magazin Bahane Programında Tartışıldı

Magazin Bahane'nin bu haftaki bölümünde Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, son günlerde gündemi meşgul eden Dilan Çıtak Tatlıses'in trafik olayı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı. Polis kontrolünde yaşanan ihlal iddiaları, "kadının beyanı esastır" söylemi üzerinden yapılan tartışmalar ve Dilan Çıtak'ın soyadını kullanma biçimi programın odak noktası oldu. Her iki sunucu da hem olayın hukuki boyutunu hem de kamuoyundaki algısını yorumladı.

KADININ BEYANI EKSENİNDE TARTIŞMA

Programda ilk olarak olayın "kadının beyanı esastır" prensibi çerçevesinde değerlendirilmesi ele alındı. Gökay Kalaycıoğlu, bu söylemin haksız durumda olan kadınlar tarafından suistimal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Kadın ya da erkek, kim olursa olsun kural ihlalini mazur gösteremez" dedi. Hakan Solaker de, polise karşı aracını sürmenin hata değil, "cahillik" olduğunu ifade etti.

"SOYADINI HOYRATÇA KULLANIYOR"

Gökay Kalaycıoğlu, Dilan Çıtak'ın ünlü soyadını kullanma biçimine sert sözlerle yüklendi. "Geç bulduğu bu soyadını hoyratça ve tepe tepe kullanıyor" diyen Kalaycıoğlu, geçmişte babasına kavuşma sürecinde yaşadığı eksikliklerin bugün kontrolsüz bir kibir olarak yansıdığını söyledi. Hakan Solaker de bu yorumlara katıldığını belirterek, olayın uçaktaki krizle birlikte Dilan Çıtak'ın imajına büyük zarar verdiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYA VE ÇEVRE MESAJLARI

İkilinin dikkat çektiği bir diğer nokta ise, Dilan Çıtak'ın sosyal medya kullanımı ve çevresine verdiği mesajlar oldu. Kalaycıoğlu, Çıtak'ın manipülatif davranışlar sergileyerek kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığını öne sürdü. Hakan Solaker ise, yaşananların kamuoyunda "kontrolsüz çıkış" olarak görüldüğünü, bu tavrın uzun vadede kariyerine zarar vereceğini ifade etti.

İDO TATLISES'İN DESTEĞİ TARTIŞMA YARATTI

Programda, İdo Tatlıses'in sosyal medyadan yaptığı "like" desteği de gündeme geldi. Gökay Kalaycıoğlu, kardeşler arasındaki dayanışmayı anladığını ancak bu desteğin yanlış zamanda verildiğini söyledi. Hakan Solaker ise, "Sadece bir beğeni olsa da kamuoyunda yanlış algı oluşturuyor" diyerek temkinli olunması gerektiğini vurguladı.