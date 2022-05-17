Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanında dikkat çeken anlar! İbrahim Tatlıses, damadına elini öptürmedi - Haberler

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Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanında dikkat çeken anlar! İbrahim Tatlıses, damadına elini öptürmedi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam 7 yıldır aşk yaşadığı Levent Dörter ile nişanlandı. Törende yüzüklerin bağlı olduğu kurdeleyi kestikten sonra kızını alnında öpen Tatlıses'in damadına elini öptürmemesi dikkat çekti.

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 7 yıldır birlikte olduğu şarkıcı Levent Dörter ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, dün akşam açık havada yapılan törenle nişanlanırken Tatlıses'in bir hamlesi dikkatlerden kaçmadı.

DAMADINA ELİNİ ÖPTÜRMEDİ

Yakın çevresinin katıldığı törende kırmızı kabarık bir elbise tercih eden Çıtak, kıvırcık saçlarına da ilginç bir at kuyruğu yaptırdı. Çiftin, nişan kurdelesini de usta sanatçı İbrahim Tatlıses kesti. Tatlıses, kurdeleler kesildikten sonra elini öpen kızını tutarak alnından öptü. Levent Dörter de Tatlıses'in elini öpmek istedi ancak İmparator damadını geri çevirerek yanaklarından öptü. İkili arasındaki bu anlar ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

SAÇLARI BEĞENİLMEDİ

Kabarık saçlarıyla yıllardır adından söz ettiren Dilan Çıtak Deniz'in yaptırdığı saç modeli sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, Tatlıses'in saçları için "Çalı süpürgesine benzemiş" yorumunu yaptı.

Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanında dikkat çeken anlar! İbrahim Tatlıses, damadına elini öptürmedi

Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanında dikkat çeken anlar! İbrahim Tatlıses, damadına elini öptürmedi

Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanında dikkat çeken anlar! İbrahim Tatlıses, damadına elini öptürmedi

Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanında dikkat çeken anlar! İbrahim Tatlıses, damadına elini öptürmedi

7 yıllık sevgilisiyle nişanlanan Dilan Çıtak Tatlıses'in saçları alay konusu oldu7 yıllık sevgilisiyle nişanlanan Dilan Çıtak Tatlıses'in saçları alay konusu oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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İbrahim Tatlıses, Magazin, Haberler

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