Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkesi onaylayan kurulda iki bakan dikkat çekti

Netanyahu bunu beklemiyordu! Toplantıda iki bakan dikkat çekti
Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu

Ateşkesin ardından kritik karar! 5 ülke bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

Erdoğan haberinin yer aldığı ilk gazete nüshası satılıyor
Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat, Silivri'ye nakledilecek

Tutuklanan Rıza Akpolat'ın gönderileceği cezaevi belli oldu

Dilan Çıtak'ın tülden elbisesiyle ettiği dans sosyal medyayı salladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, yeni şarkısının klibinden bir görüntü paylaştı. Tamamen tülden bir elbise giyen Çıtak'ın dansı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir süredir babası İbrahim Tatlıses ile soyadı krizi yaşayan Dilan Çıtak, yeni şarkısının klip çekiminden bir görüntü paylaştı. Çıtak'ın tamamen tülden elbisesiyle yaptığı dansı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Işıl Çıtak'la yaşadığı beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak'ı, doğumundan 23 yıl sonra kabul etmişti.

SOYADINI KULLANMAYACAĞINI AÇIKLADI

Ara sıra sorunlar yaşayan baba-kızdan Dilan Çıtak, ettikleri bir kavga sonucu 'Tatlıses' soyadını kullanmayacağını açıklamıştı.

Mirastan ise vazgeçmeyeceğini açıklayan Çıtak, son olarak yeni şarkısının klip çekiminden bir görüntü yayımladı. Çıtak'ın tülden elbisesiyle yaptığı dans sosyal medyada çok konuşuldu.

Ünlü şarkıcının bu dansını izleyen sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi.

Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı

Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı

Dilan Çıtak'ın tülden elbisesiyle ettiği dans sosyal medyayı salladı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Fenerbahçe'den ayrılan yıldızı anında kaptı
img

Ateşkesin ardından kritik karar! 5 ülke bir araya geliyor
img

"Bu bir savaş ilanıdır"
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökhan Gülmez:

veledizina

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Teke:

Öffffffff Öffffffffff Titrettin be

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti
Atatürk ve İsmet İnönü'nü 'kod adları' MİT arşivlerinde ortaya çıktı

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
Benfica farka koştu! Kerem Aktürkoğlu 4 maç sonra bir ilke imza attı

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı
Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem

Türkiye'den kopya çektiler! Komşuda savunmada yeni dönem
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.