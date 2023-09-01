Dilan Çiçek Deniz, Oğuzhan Koç ile aşk dedikodularını yalanladı

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Oğuzhan Koç ile adının aşk dedikodularına karışmasıyla ilgili yalanladı. Deniz, sosyal medya hesabından açıklama yaparak haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu'ndan kısa bir süre önce ayrılan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçen mayıs ayında Demet Özdemir'den boşanan şarkıcı Oğuzhan Koç ile adının aşk dedikodularına karışmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TANIMIYORUM"

Deniz "Hiç tanımadığım Oğuzhan Koç ile hakkımda çıkan 'Aşk mı yaşıyorlar?' haberi tamamen yalandır. Sadece 15 dakika kaldığım mekanda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil kişilik haklarına tacizdir…

Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" ifadelerini kullandı.

"BENİ TANIYANLARA…"

Deniz'in bu açıklamasının ardından Oğuzhan Koç'tan manidar bir yanıt geldi.

Konser videosu paylaşan Oğuzhan Koç, "Beni tanıyanlara şarkılar söylediğim bir akşam" notunu düştü. Bu paylaşım kafaları karıştırdı.