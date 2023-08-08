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Didem Uzel'den denizde namaz kılan kişiye tepki: Kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye?

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Manken ve oyuncu Didem Uzel, denizde namaz kılan kişiye tepki göstererek "Benim evde de namaz kılanlar var. En temiz en güzel yeri hazırlıyorum onlar için. Denizde, arabada ne alaka?" dedi.

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde bir kişi dalgaların arasında namaz kıldır. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından 1994 Avrupa güzeli Didem Uzel sessiz kalamadı. Farklı yerlerde namaz kılınmasının yanlış olduğunu söyleyen Uzel, "Kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye? Benim evde de namaz kılanlar var. En temiz en güzel yeri hazırlıyorum onlar için. Denizde arabada ne alaka?" ifadelerini kullandı.

"BEN EVDE NAMAZ KILANLAR İÇİN EN GÜZEL YERİ HAZIRLIYORUM"

Bir süre önce yurt dışından Türkiye'ye dönen Didem Uzel, yayılan videoya yorum yaparak şu ifadeleri kullandı: "Araba üstünde kılanlar, cadde ortasında kılanlar, denizin üstünde kılanlar. Bir grup olabilir mi acaba sorusu var kafamda... Buna karşılık da kuran yakan, rendeleyen vs bir grup var. Sorum şu; mesela kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye? Valla çok meraktayım. Benim evde de namaz kılanlar var. En temiz en güzel yeri hazırlıyorum onlar için. Denizde, arabada ne alaka?"

Didem Uzel, denizde namaz kılan kişiye tepki: Kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye?

Didem Uzel, denizde namaz kılan kişiye tepki: Kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye?

Didem Uzel, denizde namaz kılan kişiye tepki: Kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye?

Ecem Altan
Ecem Altan
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Didem Uzel Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

sade vatandaş:

burada şahış hiç bir müslümanın sergilemeyeceği davranış içinde mayolu insanların önünden başka ibadetini edecek bir yer yokmuydu orada sorun namazı denizin kenarında kılması değil namazı kıldığı ortam bir bayanda geride bunu telefona kaydediyor bunlar islam dinine yakışmayacak hereketler

Cevap Yaz13Yayından Kaldır
kayabasi Haci:

O anda oradaymış belki kapalı bir alanı yoktu. Olabilir. Uçakta oturduğum yerden kalmışlığım var . Abdestim vardi kildim..olmasaydı kilamazdim

Cevap Yaz159Yayından Kaldır
itunes para:

sacmalamis. denizde namaz mi olur? madem kilacan az geride bir yer bul ustune kartin ortu ser sabaha kadar kil namazini. senibtutan mi vardi? bence deli bu biz akillilarda is bulamuyoruz bos bos yorum yapiyoruz

Cevap Yaz8106Yayından Kaldır
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