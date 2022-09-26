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Didem Soydan'dan Flaş Burak Deniz Açıklaması

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Didem Soydan'dan Flaş Burak Deniz Açıklaması

Ünlü model Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı'ndaki Must adlı mekan çıkışında görüntülendi. Nişantaşı'nda ikinci dükkanı açtıklarını söyleyen Soydan, ticari hayatının güzel gittiğini dile getirdi.

Önceki günlerde Didem Soydan'ın sevgilisi Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığına dair haberler de gündeme gelmişti.

Yazılan haberler ile alakalı Serenay Sarıkaya cephesinden gerçeği yansıtmadığına dair bir açıklama yapılmıştı ancak, bu iddialar hakkındaki sorulara manken, "Konuşmak istemiyorum. Ne açıkladılarsa doğrudur" yanıtını verdi.

GÜNLÜK MODUNA DA YANSIDI

Didem Soydan, sevgilisi Burak Deniz'in geçtiğimiz günlerde Adana'daki bir otelde Nilperi Şahinkaya'ya küfür etmesi ve olayın mahkemeye gitmesi durumu ile alakalı ise, "Kendisi de çok üzgün. Gerekli açıklamayı da yaptı zaten. Bu durum günlük hayattaki moduna da yansıdı. Kesinlikle öyle bir insan değil" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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