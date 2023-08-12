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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla tiyatronun başına geçen Karadağlı sessizliğini bozdu

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan bu atama sonrası ünlü oyuncuyu tebrik edenler kadar eleştirenler de oldu. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Karadağlı, "Temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Bu gelişme sonrası Tamer Karadağlı sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncuyu tebrik edenler kadar eleştirenler de var.

Yeni göreviyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Karadağlı, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda" ifadelerine yer verdi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmasını sert bir dille eleştiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Devlet Tiyatroları, bağımlı bir kuruluş değil yasaya göre, bir anlamda yarı özerkliği olan kuruluş. 50 yıldır bir düzenleme bekleyen bir kuruluştan bahsediyoruz. Özerk olması gereken bir kurumdan bahsediyoruz. Bu yasayı getirmektense Tamer Karadağlı'yı getiriyoruz. Niye? Sarayı çok seviyor. Birden döndü" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla tiyatronun başına geçen Karadağlı sessizliğini bozdu

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da atama kararının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bakanlığımıza Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü olarak atanan yol arkadaşım, kardeşim Selim Terzi'yi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki tiyatro sahnesinde önemli izler bırakacak ve kültürel mirasımıza değer katacaktır" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar (7)

Mustafa Bilgin:

Tamer Karadağlı'nin o kurumdaki müdürlüğe ihtiyacı yok ama o kurumun Tamer Karadağlı gibi adamların karakter ve donanımına ihtiyacı var. Nitelikleri ve liyakati yeterli olmasına rağmen bilinen cenahın fikirlerini savunmasını için eleştirilmesi yanlış

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turan atsız:

tamer karadağlı da ilber hoca gibidir vatan millet sevgisi öndedir görev verilirse yapar. chp den yapılan açıklama çok yersiz bu kafayla devamlı kaybedersin benden olmayan akplidir kafası böyle mi masayı genişletip herkesi kucaklıyorsunuz 6 oktan biri milliyetçiliktir diyen tanju özcan ı atarak mı?

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Abdullah Atik:

Tamer karadağlı beyfendi sanatçı demek bile diyemeyeceğim kızı yaşında sevgilisi olan örnek teşkil etmeyen birinin bu tür mertebede olması çok üzücü...

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