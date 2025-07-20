Derya Uluğ'dan Şebnem Ferah performansı! Beğenen de var "Olmamış" diyen de

Derya Uluğ'dan Şebnem Ferah performansı! Beğenen de var 'Olmamış' diyen de
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Derya Uluğ'dan Şebnem Ferah performansı! Beğenen de var
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Şarkıcı Derya Uluğ, Harbiye'de bir süredir sahnelerden uzak olan Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah'ın "Can Kırıkları" şarkısını seslendirdi. Müzikseverlerden bazıları "Şebnem Ferah şarkılarını ilk defa onun kadar iyi söyleyen birini duydum" derken bazıları ise "Özgün değil ama güzel taklit" dedi.

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, uzun bir süre sahnelerden uzak kaldı ve albüm çıkarmadı. Şarkıcı Derya Uluğ Harbiye konserinde Şebnem Ferah'ın "Can Kırıkları" şarkısını seslendirince sosyal medya ikiye bölündü. Uluğ'un performansını çok beğenen de oldu, "Olmamış" diyen de.

"İLK DEFA ŞEBO ŞARKISINI İYİ SÖYLEYEN BİRİNİ DUYDUM"

Kullanıcılardan bazıları "İlk defa bir Şebo şarkısını onun kadar iyi söyleyen birini duydum", "Harika yorumlamışsın", "Herkesin okumaya cesaret edebileceği bir şarkı değil", "Tüylerim diken diken dinledim. Çok özlemişim, çok da güzel seslendirmiş", "Cesaretini tebrik ederim zor bir şarkı" yorumlarında bulundu.

Derya Uluğ'dan Şebnem Ferah performansı! Beğenen de var 'Olmamış' diyen de

Derya Uluğ'dan Şebnem Ferah performansı! Beğenen de var 'Olmamış' diyen de

Derya Uluğ'dan Şebnem Ferah performansı! Beğenen de var 'Olmamış' diyen de

"ŞEBNEM FERAH ŞARKILARINI SADECE KENDİSİ SÖYLESİN"

Bazı kullanıcılar ise, "Çok iyi ama şimdi Şebnem Ferah'ın ne kadar mükemmel söylediğini daha iyi anladım. O bir üstat", "Şebnem Ferah şarkılarını sadece kendisi söylesin mümkünse", "Özgün değil ama güzel taklit", "Keşke canlı söyleseymiş playback yapmak yerine, o zaman sesinin yetip yetmediğini görürdük" yorumları yaptı.

Derya Uluğ'dan Şebnem Ferah performansı! Beğenen de var 'Olmamış' diyen de

Derya Uluğ'dan Şebnem Ferah performansı! Beğenen de var 'Olmamış' diyen de

Derya Uluğ'dan Şebnem Ferah performansı! Beğenen de var 'Olmamış' diyen de

"ASLOLAN HALİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE"

Derya Uluğ performansını şu ifadelerle müzikseverlerle paylaştı: "Boşuna aşık değiliz Şebnem Ferah'a. Olağanüstü sesi, derin kalemi, müzisyenliği ve tevazu dolu kalbiyle daha da devleşen, sahnelerde görmeyi çok da özlediğimiz biri. Kendisinin hayranı olmakla birlikte, en sevdiğim şarkılardan biri de Can Kırıklarıydı. İlk kez Harbiye sahnesinde, büyük bir heyecanla, hayatın getirdiği ve kimseye göstermeden yapıştırdığımız içimizdeki her kırık parçayı hissederek söyledim. Aslolan hali başımızın üstünde. Umarım benden dinlemek de iyi gelir hepinize, sevgiler."

Derya Uluğ'dan Şebnem Ferah performansı! Beğenen de var 'Olmamış' diyen de

Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Derya Uluğ son yılların en kaliteli seslerinden biri inşAllah kendini bozmaz seviyesini düşürmez ..

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Haber YorumlarıO Z:

Üzerine bişey giyip çıkaydın sahneye bari.

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