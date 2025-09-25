Haberler

Derya Pınar Ak direk dansı antrenmanını paylaştı! Yeni filmi için yoğun hazırlık

Derya Pınar Ak direk dansı antrenmanını paylaştı! Yeni filmi için yoğun hazırlık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Derya Pınar Ak direk dansı antrenmanını paylaştı! Yeni filmi için yoğun hazırlık
Haber Videosu

Oyuncu Derya Pınar Ak, yeni filmi "Sultana" için direk dansı eğitimlerine başladı. Belaruslu bir dansçıyı canlandıracağı "Anna" karakterine yoğun şekilde hazırlanan oyuncu, antrenmanlarını aksatmıyor. Sosyal medyada paylaştığı prova görüntüleriyle de rolüne olan disiplinini hayranlarıyla buluşturuyor.

"Sıfır Kilometre" filmindeki performansıyla dikkat çeken ve "Prens" dizisinde rolüyle adından söz ettiren Derya Pınar Ak, yeni sinema projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu, takipçileriyle yeni rolünün hazırlık sürecini de paylaşıyor.

"ANNA" KARAKTERİ İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA

Ak, yakında çekimlerine başlanacak "Sultana" filminde Belaruslu bir direk dansçısı olan Anna karakterine hayat verecek. Rolün gerektirdiği fiziksel kondisyon için antrenmanlarını aksatmayan oyuncu, haftalardır direk dansı eğitimleri alıyor. Sosyal medya hesabından da prova görüntülerini yayınlayan Ak, takipçilerini bu sürece ortak ediyor.

YEDİ KADININ GÜÇ HİKÂYESİ

"Sultana" filmi, sahnede ve hayatta kendi gücünü keşfeden yedi farklı direk dansçısının hikâyesini konu alacak. Her bir karakterin kendine özgü yolculuğu ve direnişi, beyaz perdeye taşınacak. Filmde Derya Pınar Ak da bu güçlü kadınların hikâyelerinden birini canlandırarak sinema kariyerinde yeni bir adım atacak.

ÇEKİMLERE HAZIRLIK DEVAM EDİYOR

Projenin çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor. Oyuncu, rolüne hazırlanırken hem dans hem de fiziksel çalışmalarını disiplinle sürdürürken, bu süreci anbean sosyal medyada takipçileriyle buluşturuyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
ABD'li senatöre kızından 'İsrail' tepkisi: Ruhunu şeytana satmış gibi

Ünlü siyasetçiye kendi kızı bile tepki gösterdi: Ruhunu şeytana satmış
BM'deki sözleri dikkat çeken Şara'nın metni bizzat kendisinin yazdığı ortaya çıktı

Şara'nın dikkat çeken BM konuşması böyle hazırlanmış
Adamlar grubu faaliyetlerine ara verdi

Sanat dünyasında deprem! Ünlü grup sahne faaliyetlerini durdurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu

Bu halinden eser kalmadı! Estetik sonrası adeta yeniden doğdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.