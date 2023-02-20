Depremzedeler için bağış toplayan Meryem Uzerli'den kendisini eleştiren takipçisine tepki: Trajik durumda insanları yargılamayın

Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından Dubai'deki TIME 100 Awards Töreni'nde depremzedeler için yardım toplayan Meryem Uzerli, bir takipçisinin mesajıyla çılgına döndü. Depremlerle ilgili paylaşım yapmamakla suçlanan oyuncu, "Sizin mesajınızı insani anlamda anlamıyorum. İlk saatlerde para toplayıp gönderdik. Lütfen böyle bir trajik durumda insanları yargılamayın" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından dünyadan yardım yağmaya başladı. Yurt dışında yaşayan oyuncu Meryem Uzerli ise Dubai'deki TIME 100 Awards Töreni'nde depremzedeler için bağış topladı. Sosyal medyada paylaşım yapmadığı gerekçesiyle bir takipçisi tarafından tepki gösterilen Uzerli, sessizliğini bozdu.

"BU MESAJINIZI İNSANİ ANLAMDA ANLAMIYORUM"

Meryem Uzerli'yi hedef alan bir sayfadan yapılan yorumda "İnanılmazsın, Hailey Bieber bile senden önce paylaşım yaptı" denildi. Gelen yoruma sinirlenen Uzerli ise "Sizin mesajınızı insani anlamda anlamıyorum. İlk gün stroy paylaştım. Burada hemen ilk saatlerde para toplayıp gönderdik. Lütfen böyle bir trajik durumda insanları sosyal medya yüzünden yargılamayın. O zaman sadece ve sadece sosyal medya hastalık, sanki gerçek hayat yok. Arka planda gerçek hayatta neler yapılıyor bilmediğiniz için" yanıtını verdi.