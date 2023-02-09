Depremleri yaşayan Umut Akyürek, korku dolu anları anlattı: Şehadet getirip ölümü bekledik

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Depreme eşi ve kızıyla birlikte Adana'da yakalanan Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, yaşadığı büyük korkuyu anlattı.

"99 DEPREMİNDEN ON KAT DAHA ŞİDDETLİYDİ"

Instagram hesabından pazartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen 2. deprem anındaki çığlıklarını yayınlayan Akyürek, şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar deprem gecesi Adana'daydık eşim ve kızımla. Videoyu çeken de Melek Bal. Yalnız çok önemli bir detay var kimse bahsetmiyor herhalde şoktan. İlk deprem, sabah 04:17'de oldu yaklaşık bir buçuk dakika sürdü. 1999 depremini de yaşamış biri olarak çok rahat söyleyebilirim ki ondan on kat daha şiddetliydi ve çok uzun sürdü."

"İLK DEPREMDEN DAKİKALAR SONRA MEYDANA GELEN DEPREMDEN BAHSEDİLMİYOR"

"Şehadet getirip çaresizce ölümü bekledik. Ve işte bahsettiğim detay, bir beş dakika sonra ikinci bir deprem daha oldu 04.30'a doğru aynı şiddette ama daha kısa ondan kimse bahsetmiyor. Bu video ise öğlen 13.30'ta yaşadığımız 7.6'lık deprem. Çok ama çok korkunçtu, panik atak hastası oldum. Allah bir daha bu millete deprem yüzü göstermesin."