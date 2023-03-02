Depremde aile üyelerini kaybeden Uğur Aslan'dan yürek sızlatan paylaşım: Aslında hepimiz öldük

Depremde abisi, yengesi ve yeğenlerini kaybeden başarılı oyuncu Uğur Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı "Aslında hepimiz öldük. Kimimiz enkazın altında kimimiz üstünde" paylaşımıyla yürek yaktı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncuların Uğur Aslan'ın Hatay'da yaşayan abisi, yengesi ve yeğenleri enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

"ASLINDA HEPİMİZ ÖLDÜK"

Depremlerin ardından Hatay'a giderek depremzedelere yardımcı olan Uğur Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Yakınlarının ölümüyle kahrolan Aslan, paylaşımında "Aslında hepimiz öldük. Kimimiz enkazın altında, kimimiz üstünde" ifadelerini kullandı.

"CENAZELERİMİZİN ÜZERİNDE TEPİNMEYİN"

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde deprem sonrası kira artışı yapanlara ve gıda malzemelerini yağmalayanlara tepki göstererek "Kiraları arttıran, gıdaları yağmalayan, borsada betondan demirden medet uman yüreği karalar. Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık" demişti.