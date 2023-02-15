Depremde 25 yakınını kaybeden sanatçı Kahtalı Mıçe, sitem etti: Adıyaman'da her yer çökmüş, yapacaklarsa sağlam yapsınlar

Peş peşe meydana gelen depremlerde 25 akrabasını kaybeden sanatçı Kahtalı Mıçe, yaşadığı üzüntüyle ilgili "Yaralılar var. Cenaze de çok. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Adıyaman'da sağına bakıyorsun çökmüş, soluna bakıyorsun çökmüş. Gerçekten yapıyorlarsa sağlam yapı yapsınlar " diyerek isyan etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman'da yaşayan sanatçı Kahtalı Mıçe de 25 akrabasını kaybetti.

"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN, ÇOK ZOR"

Depremde kaybettikleri yakınlarıyla ilgili A Haber'e konuşan sanatçı, "Kahta'da 8 tane apartman çöktü. Halamın çocuklarından, torunlarından, annemin teyze çocuklarından, amcamın kayınlarından, çocuklarında ölenler var. 25 kişi rahat var. Hepsi bizim insanlarımız. Bu ölenlerin hepsi bizim. Kendi yakını kaybetmekle aynı. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Çok zormuş, gerçekten zor" ifadelerini kullandı.

"ADIYAMAN'DA SAĞINA BAKIYORSUN ÇÖKMÜŞ, SOLUNA BAKIYORSUN ÇÖKMÜŞ"

Deprem sonrası Adıyaman'daki son durumu anlatan şarkıcı, "Ben bugün Adıyaman'a gittim. İnan ki mecbur kalmasam gitmem. Yani insanın otomatikmen psikolojisi bozuluyor. Sağına bakıyorsun çökmüş, soluna bakıyorsun çökmüş. Gerçekten yapıyorlarsa sağlam yapı yapsınlar" dedi.

"1999 DEPREMİNDE EVİM GİTTİ"

1999 depremine İstanbul'da yakalandıklarını ve evlerinin yıkıldığını söyleyen Kahtalı Mıçe, sözlerine şöyle devam etti: "1999 depremini de yaşayan Mıçe, "İstanbul'da çocuklarımla evdeydim. Avcılar'da oturuyordum. Ev gitti. Allah'a şükür bize bir şey olmadı. Biri sürü insan öldü. Benim küçük oğlum şoka girdi. Hanım bir tane tokat attı. Çocuk ağlamaya başladı. Kendine geldi."