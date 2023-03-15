Deprem bölgesindeki sel felaketi Hadise'yi isyan ettirdi: Yeter artık diye bağırmak istiyorum

Şarkıcı Hadise, Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşanan selde de can kayıplarının olması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Yeter artık'' diyerek tepkisini dile getirdi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yıkıma neden olduğu Şanlıurfa ve Adıyaman bu kez de sel felaketiyle sarsıldı. Dün geceden beri etkili olan yağış, iki ilde de can kayıplarına yol açtı. Yaşanan felaket sonrası sanat ve siyaset camiasından peş peşe paylaşımlar geldi.

HADİSE: YETER ARTIK DİYE BAĞIRMAK İSTİYORUM

Paylaşım yapan isimlerden biri de şarkıcı Hadise oldu. "Yeter artık" diye isyan eden Hadise, Instagram hesabından şunları yazdı: "Yeter artık diye bağırmak istiyorum! Depremde hayata tutulan insanlarımızı şimdi selde mi kaybedeceğiz? Çadırların sular içinde kaldığını da gördük. Konteyner evlerin sular içinde yüzdüğünü de. Yazık."

İşte Hadise'nin o paylaşımı;