Denizli'de 100. yıla özel Ata'nın sevdiği türküler seslendirildi

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü kapsamında özel bir konser verdi. Cumhuriyetin 100. yılına özel Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirildiği konsere katılanlar unutulmaz bir performans izledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü kapsamında birbirinden özel etkinliklere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Topluluğu, Pamukkale Türk Müziği Topluluğu, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Şairler Topluluğu ve Pamukkale Üniversitesi Şiir Topluluğu ile "Bir Asırlık Aşk Cumhuriyet" konseri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Topluluğu ve Pamukkale Türk Müziği Topluluğu muhteşem performansı ile büyük beğeni topladı.

100. yıl coşkusu sürüyor

Kent Konseyi Şairler Topluluğu ile Pamukkale Üniversitesi Şiir Topluluğu üyelerinin de şiirleriyle renk kattığı gecede Cumhuriyetin 100. yılına özel Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci gecenin sonunda davetlerine katılanlara teşekkür ederek, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. - DENİZLİ