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Denizli Büyükşehir Belediyesi Üreten Kadınlar Festivali 2024'te Düzenlenecek

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, üçüncü kez gerçekleştireceği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin tarihini duyurdu. Festival, 19-20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak. Festivalde yer almak isteyen kadın girişimciler, online olarak başvuru yapabilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 3'ncü kez gerçekleştireceği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali, 19-20-21 Ocak 2024'te düzenlenecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilkini geçen Eylül ayında düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali yoğun talep üzerine üçüncü kez gerçekleştirilecek. Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkarların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla gerçekleşen Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin üçüncüsü 19-20-21 Ocak 2024'te düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak festivalde yer almak isteyen kadın girişimciler 11-17 Aralık tarihleri arasında online olarak belediyenin internet adresinden ücretsiz başvuru yapabilecek.

Denizli'nin en renkli organizasyonuna sadece kadınların müracaat edebileceği belirtilirken, festivalde yer almaya hak kazanan girişimcilerin 3 gün boyunca satış standının başında bulunacağını taahhüt etmesi isteniyor. Başvuruda, girişimci kadınların ürettikleri ürün ya da hangi alanda satış yapacağını belirtmesi, merak ettikleri tüm sorular için ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin belediyenin numaralı telefonlarını araması gerekiyor.

"Kadınlar başımızın tacı"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilkini geçen Eylül ayında gerçekleştirdikleri Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'ne yoğun ilgi olduğunu söyledi. Kadın girişimcilerin yoğun talebi üzerine üçüncüsünü gerçekleştirecekleri festivale tüm girişimci kadınları davet eden Başkan Zolan, "Üreten kadınlarımızın imkanlarını artırmak için gayret ediyoruz. Kadınlar başımızın tacıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışan, üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınların güçlü yürüyüşlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla destek olmayı sürdüreceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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