Deniz Uğur'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Reha Muhtar' çağrısı: İstismar ediliyoruz, lütfen buna bir dur deyin

Çocuklarının babası Reha Muhtar'la velayet davası devam eden ve Muhtar'ı kızına şiddet uygulamakla suçlayan oyuncu Deniz Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Sosyal medya hesabından Erdoğan'a seslenen Uğur, "Sayın Cumhurbaşkanım; ailem, çocuklarım ve ben herkesin gözü önünde ağır istismar ediliyoruz. Şu özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın çocukları Mina'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle darp raporu aldıktan sonra İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Önceki gün görülen davada 13 yaşındaki kızı geçici velayeti anne Deniz Uğur'a verildi. Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi. Reha Muhtar bu karardan sonra eski eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunup kızını darp etmediğini söyledi.

SES KAYDINI YAYINLADI

Deniz Uğur bu iddialar sonrası sosyal medya hesabından kızı ve Reha Muhtar'a ait bir ses kaydı yayınlamıştı. Uğur ses kaydını paylaşırken "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin" demişti.

"YARDIM EDİN, İSTİSMAR EDİLİYORUZ"

Deniz Uğur'un iddialarının ardından birkaç ünlü Reha Muhtar'a destek verdi. Uğur ise Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafını paylaşarak Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi. Oyuncu, "Sayın Cumhurbaşkanım; ailem, çocuklarım ve ben herkesin gözü önünde ağır istismar ediliyoruz. Şu özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin" ifadelerini kullandı.

"KIZIM UYUŞTURUCU MADDE KULLANAN BİRİSİYLE GÖRÜŞÜYORDU"

Reha Muhtar sosyal medyadan yaptığı açıklamasında kendisini savunarak kızını korumak istediğini dile getirmişti. Baba olarak kızının uyuşturucu madde kullanan bir kişiyle görüşmesine tepki gösterdiğini ifade eden Muhtar, "Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan 'Kabal' isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dakika süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?" ifadelerini kullanmıştı.