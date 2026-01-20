Haberler

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
Jüri üyeliğini yaptığı Popstar Türkiye yarışmasında Bayhan’a yönelik kullandığı "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" sözleriyle uzun süre eleştirilen Deniz Seki, yıllar sonra geçmişte yaşanan tartışmalara açıklık getirdi. Aralarındaki yanlış anlaşılmanın artık geride kaldığını söyleyen Seki, Bayhan’la düet yapma fikrine açık olduğunu belirterek magazin gündemini şaşırttı.

  • Deniz Seki, 2003 yılında 'Popstar Türkiye' yarışmasında Bayhan hakkında 'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' açıklamasını yaptı.
  • Deniz Seki, 2015 yılında uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla 2 buçuk sene cezaevinde kaldı.
  • Deniz Seki, Bayhan ile düet yapma teklifinde bulundu.

Deniz Seki ile Bayhan arasında yıllar önce yaşanan ve uzun süre hafızalardan silinmeyen polemik, yeniden gündeme geldi.

"HAPSE GİREN ADAMDAN SANATÇI OLMAZ" SÖZLERİ HAFIZALARA KAZINDI

2000'li yılların başında ekrana gelen "Popstar Türkiye" yarışması, sadece müzik performanslarıyla değil, jüri yorumlarıyla da çok konuşulmuştu. 2003 yılında yarışmanın jüri koltuğunda yer alan Deniz Seki, yarışmacılardan Bayhan hakkında yaptığı açıklamalarla büyük tepki toplamıştı.

Deniz Seki'den 'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' dediği Bayhan'a sürpriz teklif

Bayhan'ın geçmişte cezaevine girdiğinin ortaya çıkmasının ardından Seki, "Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. Bir popstar da olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz" demişti.

Deniz Seki'den 'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' dediği Bayhan'a sürpriz teklif

DAHA SONRA KENDİSİ DE CEZAEVİNE GİRDİ

Aradan geçen yıllarda Deniz Seki'nin hayatı da önemli bir dönemeçten geçti. Ünlü şarkıcı, 2015 yılında uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla aldığı hapis cezası nedeniyle 2 buçuk sene cezaevinde kaldı ve daha sonra tahliye edildi. Bu süreç, kamuoyunda geçmişteki açıklamalarının yeniden hatırlanmasına neden oldu.

Deniz Seki'den 'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' dediği Bayhan'a sürpriz teklif

SÜRPRİZ TEKLİF: DÜET YAPALIM DA HERKES BİR SUSSUN

Son olarak katıldığı bir programda Bayhan hakkında konuşan Deniz Seki, geçmişte yaşananların bugüne taşınmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yarışmayı terk etme kararının Bayhan'la ilgisi olmadığını söyleyen Seki, o gün yaşananların farklı yorumlandığını ifade etti.

Deniz Seki'den 'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' dediği Bayhan'a sürpriz teklif

Bayhan'la birlikte müzik yapmaya sıcak baktığını da ifade eden 55 yaşındaki Seki, "Benim, çocukla aramda hiçbir sorun yok. Son derece saygılı, tatlı bir çocuk. Vallahi herhalde yakında onunla bir düet yapayım da herkes bir sussun. Oturup beraber şarkı yazalım. Hiçbir sorunumuz yok bizim. Ama hala konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Deniz Seki'den 'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' dediği Bayhan'a sürpriz teklif

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haber YorumlarıSerko n:

deniz seki de uyusturucudan hapse girdi ama hala sanatçı

