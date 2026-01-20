'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

Deniz Seki ile Bayhan arasında yıllar önce yaşanan ve uzun süre hafızalardan silinmeyen polemik, yeniden gündeme geldi.

"HAPSE GİREN ADAMDAN SANATÇI OLMAZ" SÖZLERİ HAFIZALARA KAZINDI

2000'li yılların başında ekrana gelen "Popstar Türkiye" yarışması, sadece müzik performanslarıyla değil, jüri yorumlarıyla da çok konuşulmuştu. 2003 yılında yarışmanın jüri koltuğunda yer alan Deniz Seki, yarışmacılardan Bayhan hakkında yaptığı açıklamalarla büyük tepki toplamıştı.

Bayhan'ın geçmişte cezaevine girdiğinin ortaya çıkmasının ardından Seki, "Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. Bir popstar da olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz" demişti.

DAHA SONRA KENDİSİ DE CEZAEVİNE GİRDİ

Aradan geçen yıllarda Deniz Seki'nin hayatı da önemli bir dönemeçten geçti. Ünlü şarkıcı, 2015 yılında uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla aldığı hapis cezası nedeniyle 2 buçuk sene cezaevinde kaldı ve daha sonra tahliye edildi. Bu süreç, kamuoyunda geçmişteki açıklamalarının yeniden hatırlanmasına neden oldu.

SÜRPRİZ TEKLİF: DÜET YAPALIM DA HERKES BİR SUSSUN

Son olarak katıldığı bir programda Bayhan hakkında konuşan Deniz Seki, geçmişte yaşananların bugüne taşınmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yarışmayı terk etme kararının Bayhan'la ilgisi olmadığını söyleyen Seki, o gün yaşananların farklı yorumlandığını ifade etti.

Bayhan'la birlikte müzik yapmaya sıcak baktığını da ifade eden 55 yaşındaki Seki, "Benim, çocukla aramda hiçbir sorun yok. Son derece saygılı, tatlı bir çocuk. Vallahi herhalde yakında onunla bir düet yapayım da herkes bir sussun. Oturup beraber şarkı yazalım. Hiçbir sorunumuz yok bizim. Ama hala konuşuluyor" ifadelerini kullandı.