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Deniz Cengiz en kötü cinsel ilişki deneyimimi anlattı: Bir otoparkta yaşadım

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Jet Sosyete dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Deniz Cengiz, hayatının en kötü cinsel ilişki deneyimini anlatırken "Otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip ilişkiye girmiştik. Çocuğun dizleri yara olmuştu" dedi.

Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete dizisinde oynadığı İlayda rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Deniz Cengiz, hayatının en kötü cinsel ilişki deneyimini bir otoparktaki balkonda yaşadığını söyledi.

"İLK LİNCİMİ YEDİM"

Tuluğ Özlü'nün programına konuk olan Deniz Cengiz, "Arkadaşına bile anlatamayacağın kötü bir cinsel ilişki hikayen var mı? sorusuna şöyle cevap verdi: "Kadıköy'de bir ara sokakta otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu. En güzel yeri o. Bir de dizinin içleri yara oldu o olayı halledene kadar. Sonra ertesi gün buluştuk. Annesi 'Ne oldu oğlum?' diye sormuş."

Anlattığı olaydan dolayı kısa sürede sosyal medyada gündem olan ve tepki çeken Deniz Cengiz, X hesabından yaptığı paylaşımda "İlk lincimi yedim. Sanırım bir tek Kadıköy'de izinsiz balkonuna girdiğim kişiden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Deniz Cengiz en kötü cinsel ilişki deneyimimi anlattı: Bir otoparkta yaşadım

Deniz Cengiz en kötü cinsel ilişki deneyimimi anlattı: Bir otoparkta yaşadım

Deniz Cengiz en kötü cinsel ilişki deneyimimi anlattı: Bir otoparkta yaşadım

Deniz Cengiz en kötü cinsel ilişki deneyimimi anlattı: Bir otoparkta yaşadım

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Deniz Cengiz Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (11)

Bordo Bere:

dizleri yara olduguna göre oglan arkadan vurmustur

57
0
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Erkan ŞENER:

Evet sonbahar köpekleri pozisyonunda

yanıt35
yanıt0
Arman Usa:

Issiz kalmis zavalli , baska anlatacak gundem olacak ne bilgisi ne macerasi var

48
3
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Soykut Bayramoğlu:

ar damarı çatlamış bunların

21
1
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BUĞRA EMRECİKSİN:

Yaşadığınız zinayı anlatınca modern mi oluyorsunuz anlamadım ki.?

19
2
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VATANSEVER:

dinleme ve okuma o zaman aga biz okuruz

yanıt0
yanıt5
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Çocuk o panikle taş zeminde çalışmış doggy :))

21
0
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İbrahim Hilmi:

Edep bir tac imiş Nuru Hüda'dan. Giy o tâcı, emin ol her belâdan...

17
1
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Beyaz:

Fantezisini anlatmış

14
1
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Ferhat Sezer:

gündem olmak için

13
1
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