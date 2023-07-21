Deniz Çakır ve Bilgehan Baykal'ın düğün tarihi belli oldu

Deniz Çakır, Kemerburgaz'daki ödüllü bir düğün merkezinde Bilgehan Baykal ile evleneceklerini duyurdu. Çiftin düğün tarihi 10 Eylül olarak belirlendi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dostlarının da gönüllerince eğleneceği bir kır düğünü yapmak isteyen Deniz Çakır, Kemerburgaz'daki ödüllü bir düğün merkezini tercih etti.

Çiftin düğün için tercih ettiği mekanda daha önce Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu ve Başak Gümülcinelioğlu - Çağrı Çıtanak çifti nikah masasına oturmuştu.