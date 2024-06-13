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Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının odasında ikinci telefon buldu: Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın

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Yaşanan tartışmalardan dolayı kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya, çocuğunun odasında ikinci bir telefon buldu. Kızının telefon şifrelerini açmaya çalışan Akkaya, "Aklımı kaybetmek üzereyim, anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın" dedi.

Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz ay telefonunu aldığı için 16 yaşındaki kızı tarafından önce şiddete maruz kaldığını sonra da balkona kilitlendiğini söyleyerek polis çağırmıştı. Aile karakolluk olurken 16 yaşındaki genç kız devlet korumasına alınmıştı. Yaşananların ardından kızının odasına giren Deniz Akkaya, ikinci bir telefon buldu.

"BÜTÜN GÜVENİM YERLE BİR"

X hesabından yaptığı paylaşımda kızına ait ikinci bir telefon bulduğunu belirten Akkaya, "Aklımı kaybetmek üzereyim. Kızımın odasını hayatımda ilk kez kontrol ediyorum ve ikinci bir telefon çıktı. Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın... Bütün güvenim yerle bir... Yepyeni bir Iphone. Yine kilitli ama kendi ismi yazıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol" dedi.

Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının odasında ikinci telefon buldu: Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın

"BİR TELEFON ŞİFRESİYLE UĞRAŞIRKEN İKİNCİSİ ÇIKTI"

Takipçilerinden gelen yorumlara tepki gösteren Akkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Bu arada şu anki fiyatı en az 60 bin TL olan bir telefonu çocuğumun nereden aldığını/kimden aldığını bilmek onun sınırlarını ihlal etmek değildir. Bir telefonun şifresi ile uğraşırken ikincisi çıktı. Akıl sağlığı yerinde olan bir insan bu konuda endişe duyar, son derece doğaldır."

Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının odasında ikinci telefon buldu: Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın

Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının odasında ikinci telefon buldu: Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

Bajiru Kata:

ozel sorunlarini medyaya pazarlamak ne mukaddrs bir annelik ornegi

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Yakup Şan:

NE DEMİŞLER? NE EKERSEN ONU BİÇERSİN , MÜTHİŞ BİR ANADOLU ATASÖZÜ..

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