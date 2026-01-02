Haberler

Deniz Akkaya'dan tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili akıl almaz sözler

Güncelleme:
Deniz Akkaya'nın X'te bir kullanıcıyla tartışırken çocuklara yönelik uygunsuz ifadeler kullanması tepki çekti. Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar sonrası, olayın hukuki sürece taşınabileceği tartışmaları başladı.

Sosyal medya platformu X'te Deniz Akkaya ile Çağdaş E. adlı bir kullanıcı arasında yaşanan tartışma gündem oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Akkaya, karşı tarafın çocuklarına yönelik ağır ve uygunsuz ifadeler kullandı.

"ÇOCUKLAR REŞİT DEĞİL" TEPKİSİ

Çağdaş E., çocuklarının reşit olmadığını belirterek "Baybars 8, Baturalp 13 yaşında... Senin Allah'ın var mı kadın" paylaşımıyla Akkaya'ya sert tepki gösterdi.

İşte ikili arasında geçen ve gündem olan o diyalog;

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıismail atasli:

yeri gelince kanaat önderi gibi kendilerinde söz hakkı görenlerin zihinleri ve üslubları!!!!

Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

bu kadın zaten hep orospu zihinliydi...

Haber YorumlarıAYSUN Tüfekci:

ben anne olarak okurken nefesim kesildi sen bi annesin nasıl yazdın bunları be kadın...

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Bu Denize bi Tikerim artık ebediyen bulanık çıçar!

Haber YorumlarıVatansever:

bunlar laikusun çocukları

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

