Deniz Akkaya'dan tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili akıl almaz sözler
Deniz Akkaya'nın X'te bir kullanıcıyla tartışırken çocuklara yönelik uygunsuz ifadeler kullanması tepki çekti. Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar sonrası, olayın hukuki sürece taşınabileceği tartışmaları başladı.
Sosyal medya platformu X'te Deniz Akkaya ile Çağdaş E. adlı bir kullanıcı arasında yaşanan tartışma gündem oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Akkaya, karşı tarafın çocuklarına yönelik ağır ve uygunsuz ifadeler kullandı.
"ÇOCUKLAR REŞİT DEĞİL" TEPKİSİ
Çağdaş E., çocuklarının reşit olmadığını belirterek "Baybars 8, Baturalp 13 yaşında... Senin Allah'ın var mı kadın" paylaşımıyla Akkaya'ya sert tepki gösterdi.