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Demi Moore'un 15 yaşındaki bir çocukla öpüştüğü anlara ait video ortaya çıktı

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Demi Moore, 1982'de 15 yaşındaki rol arkadaşı Philip Tanzini ile öpüştüğü bir videonun yeniden gündeme gelmesi sonucu tartışmaların odağı oldu. Moore'un o dönem 19 yaşında olduğu ve Tanzini ile üç farklı durumda öpüştüğü görülüyor. Video, Moore'un Golden Globe'daki kariyer değiştiren gecesinin ardından sosyal medyada viral oldu. Hayranları, Moore'un genç rol arkadaşıyla olan bu yakın temasını eleştirdi.

Demi Moore hayranları, yıldız oyuncunun bir genç ile öpüştüğü videonun yeniden gündeme gelmesiyle şok yaşadı.

Pazar gecesi Golden Globe'daki ilk ödülünü kazanmasının ve Kylie Jenner ile yaşadığı iddia edilen "anlaşmazlığın" ardından gündemden düşmeyen 62 yaşındaki oyuncu, bu kez eski bir video nedeniyle tartışmaların odağında.

1982'de Entertainment Tonight tarafından yayınlanan görüntülerde, Hollywood ikonu, 15 yaşındaki bir gençle birkaç kez öpüşürken görülüyor. O dönem 19 yaşında olan aktris, "General Hospital" dizisindeki rol arkadaşı Philip Tanzini'nin 15. yaş günü partisinde çekilen görüntülerde, üç farklı durumda Tanzini ile öpüşüyor.

Moore kameraya dönerek, "Onu çok seviyorum. En sevdiğim insanlardan biri... Gerçekten harika biri ve onu çok seviyorum," diyor.

O dönem ilk eşi Freddy Moore ile evli olmasına rağmen, "Ahlaksız Teklif" filminin yıldızı, genç rol arkadaşıyla yakın temastan kaçınmıyor. Biraz sarhoş görünen Moore, "Philip'i seviyorum ve sevdiğim tek kişi o," diye devam ediyor.

Philip de şakaya katılarak, "Bu arada evleneceğiz. Kocası duymasın," diyor. Moore gülerek, "Sabırsızlanıyorum. Gerçekten harika biri. Öyle, ve onu seviyorum çünkü beni mutlu ediyor," diye yanıt veriyor.

Video, Moore'un Golden Globe'daki kariyer değiştiren gecesinin ardından sosyal medyada yeniden viral oldu. Hayranlar X platformunda görüntüler hakkındaki şoklarını dile getirirken, bazıları "iyi bir TV şovu ve film yaptı diye Demi Moore'un bir çocukla Fransız öpücüğü yaptığını unutuyor muyuz?" gibi yorumlarda bulundu.

Bu arada Moore, vücut korku filmi "The Substance"daki eleştirmenlerce beğenilen performansıyla ödül kazanmasının ardından duygusal bir konuşma yaptı. Üç çocuk annesi, "Gerçekten beklemiyordum. Şu anda şok içindeyim. Bu işi uzun zamandır, 45 yıldan fazladır yapıyorum ve bir oyuncu olarak ilk kez bir ödül kazandım," dedi.

Konuşmasının sonlarına doğru, "Bu filmin verdiği mesaj şu: Kendimizi yeterince zeki, güzel, zayıf veya başarılı görmediğimiz anlarda... Bilin ki asla 'yeterli' olmayacaksınız, ama değerinizi bilirseniz ölçü çubuğunu bir kenara bırakabilirsiniz," diye ekledi.

Duygusal ödül konuşmasının ardından, eski eşi Bruce Willis'ten olan kızları Rumer (36), Scout (33) ve Tallulah (30) ile kutlama yaptı.

Demi Moore'un 15 yaşındaki bir çocukla öpüştüğü anlara ait video ortaya çıktı

Demi Moore'un 15 yaşındaki bir çocukla öpüştüğü anlara ait video ortaya çıktı

Demi Moore'un 15 yaşındaki bir çocukla öpüştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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Yorumlar (1)

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Alan memnun, satan memnun. Bize ne!!

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