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DEMET SORDU, EBRU CEVAPLADI; "EVLİLİK VAR MI?"...

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DEMET SORDU, EBRU CEVAPLADI; 'EVLİLİK VAR MI?'...

Rassan Khoshnaw ile evlendiği konuşulan Ebru Gündeş'in sahnesine Demet Akalın gitti. Akalın herkesin içinde "Evlilik var mı?" diye sorunca Ebru Gündeş iddialara nokta koydu. Gündeş ayrıca "Hakkımda çok iddia var ben 5 senedir konuşmuyorum" dedi.

Demet Akalın herkesin içinde

Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendiği ve Dubai'ye yerleşeceği iddiaları gündemde olan Gündeş'in tektaşı da geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Son olarak Ebru Gündeş'in konserine giden Akalın sahnede bomba anlar yaşanmasına sebep oldu.

Akalın herkesin içinde "Evlilik var mı?" diye sorunca Gündeş bu konuda ilk kez konuştu. Gündeş şarkıyı söylediği anlarda yüzüğünü göstererek "Hayır" dedi.

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Gündeş ayrıca açıklamasında "Benimle ilgili çok konuşurlar hep yalan dolan hakkımda çok iddia var. 5 senedir konuşmuyorum" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş Dubai Magazin Haberler

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