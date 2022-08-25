Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Düğünü Ertelendi! İşte Sebebi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un yarın yapılacak olan düğünleri hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç yarın dünya evine girmeye hazırlanıyordu. Ancak bugün davetlilelere nikahın ertelendiği haberi gitti.

Ünlü çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik kararı aldıkları Sarıyer'deki Six Senses Kocataş Mansions Otel'de yarın saat 19.00'da nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu. Demet Özdemir kına gecesi, nişanlısı Oğuzhan Koç da bekarlığa veda partisi yapmıştı. Ancak yarın akşam beklenen yoğun yağış nedeniyle düğün pazar gününe alındı.

600 davetlinin katılacağı planlanan düğünün masrafları için yaklaşık 4 milyon TL ödeyecek olan çiftten Oğuzhan Koç arkadaşlarıyla dün gece bekarlığa veda partisi yaptı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden partiye, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve çok sayıda ünlü konuk katıldı. Gecenin sonunda Demet Özdemir partiyi bastı. Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Oğuzhan Koç ile poz verdi.