Demet Akalın Seul'de çöp kutusu krizi yaşadı: Türkiye'nin gözünü seveyim

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Demet Akalın, yıllardır hit olmuş şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmaya devam ediyor. Güçlü sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde kalmayı başaran ünlü sanatçı, bu kez tatil paylaşımıyla konuşuldu.

"YERİNDE DUR"ŞARKISIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Son dönemde çıkardığı "Yerinde Dur" adlı şarkısıyla müzik listelerinde zirveye yerleşen Akalın, yoğun temposunun ardından yorgunluğunu atmak için rotasını Güney Kore'ye çevirdi. Başkent Seul'de tatil yapan başarılı şarkıcı, şehirdeki farklı uygulamaları gözlemleyerek sosyal medyadan dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

"ÇÖP KUTUSU BULAMIYORUZ"

Akalın, Seul'de çöp kutusu bulmakta zorlandığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı, "Hırsızlık yokmuş memleketlerinde, iyi güzel hoş da… Çöpleri millet dağıtıyor diye çöp kutusu koymuyorlar. Türkiye'nin gözünü seveyim ya."